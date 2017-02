El panga desaparece de los comedores de los centros escolares canarios

El panga ya no se sirve en ningún comedor escolar canario. La Consejería de Educación regional confirmaba ayer que el controvertido pescado de origen vietnamita ha sido desterrado del menú de los 469 centros educativos del Archipiélago en los que los estudiantes pueden almorzar. Se pone así fin a una larga polémica, en la que desde diferentes ámbitos se ha cuestionado la idoneidad de esta especie para ser consumida por niños, dados su escaso aporte nutricional y la posibilidad de que contenga elementos tóxicos.

Educación ha recopilado datos de las direcciones de los centros y de la Confapa (Confederación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Canarias), pues las familias toman parte en la confección de los menús, para concluir que ya no se ofrece este pescado ni en los centros de gestión directa ni en aquellos otros que contratan el servicio de comedor con una empresas de catering. Hay que aclarar, en todo caso, que el consumo de panga no ha sido prohibido, pero una importante cadena de grandes superficies ya lo ha eliminado de su oferta, atendiendo al carácter contaminante que tiene su producción en piscifactorías vietnamitas.

Rafael Bailón, director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno canario, quiere dejar claro que la erradicación de oficio por parte de los centros escolares es consecuencia del conocimiento de sus condiciones de producción, ilustradas por los medios de comunicación, no de que se haya identificado pescado que vulnere las exigencias de seguridad alimentaria. "Cualquier tipo de producto que se incorpora a los comedores pasa por distintos controles pertinentes, y el panga así lo hizo", comienza explicando, "pero dada la inquietud, dada la alarma mediática que se había trasladado a las mismas familias, decidimos ver cómo estaba la situación en cada centro, pues los consejos escolares tienen plena autonomía para poder elegir la comida que se sirve. Valoramos que se ha trabajado de forma coordinada con las ampas (asociaciones de padres y madres de alumnos). Ha sido la comunidad educativa quien tomó parte en el proceso. Nosotros sólo hemos recabado la información".

Con esta medida se pretende evitar, entre otras cosas, que alguna familia se retraiga de enviar a sus hijos al comedor por temor a que el pescado pudiera contener elementos nocivos para la salud de los menores. En todo caso, el Gobierno regional no ha querido terciar en la polémica sobre las carencias de esta especie, dado que es totalmente apta para el consumo en España. "No hemos querido entrar al trapo del debate mediático para no alimentar la alarma. Hay que tener en cuenta que la Consejería de Sanidad ejerce sus controles periódicos, lo que nos da tranquilidad", añade.

No ha sido este el caso, pero como explica Bailón, si el Ejecutivo regional llegara a tener conocimiento de la existencia en un comedor escolar de algún tipo de producto no avalado por la comunidad alimentaria, existe la posibilidad de iniciar de oficio una inspección del establecimiento.

Retirada de los menús

El presidente de Confapa, Antonio Martín, explica que la iniciativa de retirar este pescado de los menús ha partido o bien de los consejos escolares o bien de las propias empresas adjudicatarias del catering, una vez conocidas las condiciones de producción del panga y el riesgo que éstas conllevan. "No es un alimento totalmente apto para el consumo cuando estamos hablando de niños pequeños. Hay otras alternativas, otro tipo de pescado que puede cumplir los requisitos normales. Se está utilizando en su sustitución el fogonero, que sí cumple con esos requisitos y es de mejor calidad", explica el representante de los padres y madres de alumnos.

Martín enumera las razones que llevaron al panga a ser tan consumido en los comedores escolares canarios hace unos pocos años: "No tiene espinas y no sabe a pescado. En realidad no sabe a nada. Era una forma fácil de darles de comer pescado a los niños y el precio era muchísimo menor que el de otras especies similares. Pero entendemos que a la hora de seleccionar los alimentos hay que atender a otras cosas. Entre el precio y el sabor se utilizaba bastante el panga, pero a raíz de que distintos medios de comunicación realizaron un trabajo muy exhaustivo sobre las piscifactorías de Asia desde donde viene, se ha visto que no es totalmente saludable para el consumo de los estudiantes".