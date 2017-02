Una ´app´ móvil muestra los productos de los comercios locales de Las Palmas

La gran red de redes, alma y autopista del comercio globalizado, acude ahora en socorro de las pequeñas tiendas de toda la vida. Una app movil que facilita vender y comprar artículos de primera mano de manera local se estrena en Las Palmas de Gran Canaria. Así, no hay excusas para seguir obviando a los comercios de barrio, porque desde ahora ellos también se asoman con sus muestrarios a las pantallas de nuestros smartphones, escaparates virtuales.

Alberto Benito Gracia es el responsable de esta aplicación, llamada BeLocal, que ideó hace un año con la voluntad de "fomentar este comercio, que se estaba muriendo y al que había que echarle una mano". Entendió entonces que había un importante nicho de mercado por cubrir, una necesidad en la que el casi infinito ramillete de aplicaciones móviles no había recalado aún. "El comercio grande es lo más fácil ahora con todas las tecnologías que se han desarrollado. Cuando se me ocurrió esta app, investigué si había algo parecido en el mercado y no encontré nada igual", comienza explicando .

Con la idea ya plenamente delineada como proyecto, Benito se enfrentaba al reto de viabilizarla como aplicación, había que traducirla en un software operativo que fuera capaz de cumplir con todos los requisitos de este tipo de programas. "Contacté con un desarrollador y empezamos a trabajar desde el pasado agosto", explica este madrileño hijo de canaria, que desde hace un año reside en la Isla. Trabaja en el marketing digital y recuerda que ya en su etapa universitaria dio forma a algunos "proyectillos" con la vista puesta en la dinamización del tejido de comercio local.

En todo caso, la idea se ha convertido ya en una realidad. ¿En qué consiste BeLocal? Para empezar, la aplicación es totalmente gratuita y está disponible en Android y iPhone, las dos principales plataformas de sistemas operativos que operan en el entorno de los teléfonos móviles inteligentes. El programa es válido tanto para comerciantes como para clientes, así que permite registrarse en cualquiera de estas dos condiciones.

El comerciante tiene a su disposición un menú que le facilita crear de forma ágil y sencilla el catálogo con sus diferentes productos. Cada referencia incorpora el nombre del producto, foto, descripción y precio de venta.

En cuanto al resto de usuarios, una vez registrados pueden realizar búsquedas de productos en el, mapa a través de su móvil y del comercio. También pueden ver los productos que tienen más cercanos a modo de catálogo y realizar filtros de búsquedas por palabras claves, categorías y precios. El comerciante, desde su mismo registro, podrá acceder y ser usuario sin necesidad de salir de la aplicación.

Así, la app se configura como una gran vidriera virtual que muestra los productos a aquellos usuarios que vivan en las inmediaciones de esos comercios, pero no permite realizar la transacción online. Una vez que el usuario ha localizado el producto que le interesa adquirir, deberá trasladarse al comercio local y hacerse con él.

En todo caso, Alberto Benito aclara que la aplicación aún puede ser sometida a revisiones que le implementen nuevas funcionalidades. "Formamos la idea y ahora la app está subida en las tiendas, pero se siguen haciendo mejoras, se sigue afinando la aplicación y su usabilidad", comenta.

"Va a haber una segunda fase, una fase premium para que a través de geolocalización se pueda enviar un mensaje a quienes están alrededor. También queremos probar si funcionaría el tema de reservar e incluso hacer el pago a través de la aplicación. No se trata de vender online, nada de eso, sino de acercar a los clientes potenciales a estos comercios locales", finaliza el responsable de la app.