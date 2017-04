Los niños retratan el compañerismo

Medio centenar de alumnos del sexto curso de primaria del colegio María Auxiliadora exponen trece imágenes resultado del concurso fotográfico Buenas maneras entre compañeros, organizado por la Asociación Contra el Acoso Escolar de Las Palmas, en La Molina Artesanía del centro comercial El Muelle.

"Queremos concienciar a todas las personas que el acoso no es una elección; si tienes rabia dentro, no hay que expresarla contra los compañeros porque sufren, si no quieres que te lo hagan a ti, tampoco debes hacérselo a ellos". Con 11 o 12 años, Alba Jiménez, Claudia Barreto, Yara Fernández, Jorge Perera, Irene Monagas, Hugo Saulo o Selena Paoli expresan la finalidad del concurso fotográfico Buenas maneras entre compañeros, organizado por la Asociación Contra el Acoso Escolar de Las Palmas (Acaelp) entre los 56 alumnos del sexto curso de enseñanza primaria del colegio María Auxiliadora.



Trece imágenes realizadas por grupos de tres a cinco escolares en el patio de recreo del centro privado de educación infantil y primaria, ubicado en el paseo Tomás Morales de la capital grancanaria, se exponen desde ayer y hasta el 30 de abril en la tienda La Molina Artesanía del centro comercial El Muelle, de 10.00 a 22.00 horas y con entrada gratuita. "Pensábamos en esos momentos en los que hay que acompañar a un compañero para que no sufra esos actos y los plasmábamos en una foto", explican los niños sobre la experiencia de mirar a través de un objetivo, cámara fotográfica de los teléfonos móviles de sus profesoras mediante, para contar una historia.



Efectivamente, la exposición refleja, según Acaelp, "las actitudes que debemos inculcar a los niños para evitar situaciones de marginación o maltrato". Ante el bullying sufrido por el 23% de los menores en Canarias, de acuerdo a las cifras oficiales, Elizabeth López, profesora de educación especial en María Auxiliadora, decidió constituir la primera asociación contra el acoso en Gran Canaria el pasado febrero para responder a la preocupación instalada entre niños, padres y docentes.



También autora del libro sobre el problema La niña de la luna, López aprovechó la inauguración de la muestra en La Molina para agradecer la implicación de todo el personal de su centro de trabajo en el proyecto de Acaelp, organización sin ánimo de lucro que también programa charlas contra el acoso todos los meses. Por ejemplo, el taller formativo Revisa tu autoestima y fomenta una autoestima sana en tus hijos, impartido por la psicóloga Concepción Millet, se celebrará el 29 de abril.



"Ha habido otros concursos, evidentemente, pero no con un tema tan candente como el acoso escolar, los niños lo viven de cerca y se involucraron más", valora la directora pedagógica del colegio María Auxiliadora, Chavela López, antes de aplaudir la "convivencia positiva" fomentada por la iniciativa de su compañera Elizabeth López a través de Acaelp. Y los escolares también captaron y transmiten el mensaje: "No me parece justo que los niños sufran acoso, porque todos tenemos que ser iguales".