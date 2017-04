Tres menores de Tenerife, ingresados con un cuadro de encefalitis de origen vírico

La consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informó ayer de que la semana pasada ingresaron en hospitales tinerfeños tres niños de edades cercanas a los dos años de edad, residentes en el municipio de Los Realejos, con un cuadro de encefalitis de origen vírico.



Uno de los menores recibió ayer el alta y los otros dos continúan ingresados en un centro hospitalario de la Isla, aunque presentan una buena evolución, señala la consejería de Sanidad en un comunicado en el que precisa que aparentemente se trata de casos no relacionados entre sí, ya que no se ha podido determinar que exista un nexo común. Uno de los casos es alumno de una escuela infantil de Los Realejos, mientras que los otros dos afectados no acudían a ese centro.