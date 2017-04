La Soyuz MS-04 despega rumbo a la EEI

La nave pilotada rusa Soyuz MS-04, con dos tripulantes a bordo, fue lanzada hoy desde el cosmódromo kazajo de Baikonur rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), informó el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia.



En la Soyuz viajan el cosmonauta ruso Fiódor Yurchijin y astronauta estadounidense Jack Fischer, que se unirán a los actuales tripulantes de la plataforma orbital: el ruso Oleg Novitski, la estadounidense Peggy Whitson y el francés Thomas Pesquet.





The Soyuz MS-04 rocket lifts off carrying @Astro2Fish and Fyodor Yurchikhin to station for 4-1/2 month mission. https://t.co/qpyi2LM11l pic.twitter.com/NCNhbqE2w8