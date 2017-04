Premian a una empresa isleña que convierte barcos en hoteles

El proyecto de alojamientos y experiencias en embarcaciones con la empresa Canary on board, que las convierte en habitaciones de hotel, se alzó ayer con el primer premio de las propuesta del Programa de Aceleración TIC del Cabildo de Gran Canaria para iniciativas de negocios con base tecnológica para el sector turístico.



El portal web Omnirooms.com para que personas con alguna discapacidad viajen y se alojen en hoteles adaptados a sus necesidades y las pulseritas inteligentes de Kontroloo para evitar las colas en los conciertos y pagar todo lo que se consume en el recinto, consiguieron el segundo y tercer premio en el DemoDay de este Programa organizado junto a la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.



El día de las demostraciones, o DemoDay, se convirtió en un despliegue de ingenio, entretenimiento y creatividad como forma de cerrar meses de preparación y desarrollo de valiosas ideas.



Así, el trío de ideas innovadoras tuvo que competir con otras 16 propuestas de nuevos negocios como una bebida de tunos indios de Canarias, portales para reservar experiencias de viajes para turistas jóvenes y de la tercera edad, así como con un sistema de comunicación directa con el hotel, un parque temático para jugar con robots, vacaciones jugando al tenis, experiencias en espacios arqueológicos y organización de bodas para la comunidad LGTB, entre otros proyectos presentados al certamen.



Los premiados recibieron sus diplomas acreditativos de manos del consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i, Raúl García Brink, el gerente de la Sociedad de Promoción de Gran Canaria, Cosme García, y director general del Instituto Tecnológico Hotelero, Álvaro Carrillo, quien formó parte del jurado del evento junto a Sergi Mesquid, del grupo Hotelbeds, Alfredo Chiaramonte, de la empresa de tecnología Chapp Solutions, y Víctor Sánchez de Dingus.



El Cabildo de Gran Canaria cede a los ganadores el espacio de negocio del Centro Demostrador TIC para la Innovación Turística para que desarrollen su proyecto de emprendeduría.



Proyectos galardonados



Canary on board es la primera empresa de alojamiento náutico en Canarias y una manera de aprovechar las embarcaciones atracadas en los pantalanes canarios es convertirlos en la habitación de un hotel para viajeros que quieren conocer distintos lugares al mismo tiempo que disfrutan de sus ofertas de navegación con actividades a bordo y excursiones en los destinos.



El portal de turismo accesible Omnirooms.com oferta más de 400 habitaciones en una veintena de países para personas con movilidad reducida que pueden elegir 'a la carta' sus preferencias con las características del alojamiento que más se adapte a sus gustos y necesidades y reservar unas vacaciones adaptadas a golpe de clicks.



En cuanto a las pulseritas de Kontroloo' sumergibles y personalizadas, permiten a las empresas que organizan grandes eventos, como festivales y conciertos, el control del aforo en tiempo real para garantizar la seguridad de las personas, que además pueden usarlas para pagar lo que consumen, comida, bebidas y artículos de publicidad, sin tener que llevar la cartera encima gracias a un sistema automático de recarga de moneda.



En los tres casos se pone en valor la incorporación de las innovaciones tecnológicas al servicio de negocios o iniciativas insertas en el sector turístico. Las implementaciones tecnológicas transforman o posibilitan unas ideas que, desprovistas de ellas no serían viables o lo serían de una forma muy diferente a aquella en que cristalizan tal y como concurren a la iniciativa del Cabildo grancanario. Lo mismo es predicable del resto de proyectos presentados, aunque finalmente no alcanzaran el podio de los galardonados por el jurado.