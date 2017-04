"I Will Survive´ es una canción en la que la discográfica no tenía interés"

Cincuenta años en la carretera hacen de Gloria Gaynor una de las artistas vivas más importantes. Gaynor ofrecerá dos conciertos en Canarias en mayo, el día 26 en Tenerife y el 29 en el Gran Canaria Arena con Nora Norman como invitada.

¿Cómo le influyó como artista un hecho tan fortuito como nacer en Newark?



¡Oh! Mucho. Había mucha música en mi ciudad natal y en mi casa. En Newark no era raro salir a la calle y encontrar gente tocando e interpretando algún instrumento y eso al final es importante porque te va creando una personalidad. Así es que Newark fue una gran influencia, sin duda.



Pero la música no fue su primera opción. Estudió en el colegio de negocios primero. Si mira hacia atrás ¿cuál ha sido el trabajo más raro que ha tenido?



Bueno, antes de empezar a cantar trabajé como auditora de ventas en unos grandes almacenes. Aunque siempre quise cantar, sólo que mi madre quería que estudiara otras cosas antes de dedicarme a la música porque, ya sabes, el negocio del espectáculo no es estable ni seguro, así es que ella pensó que debía prepararme para ganarme la vida de otra manera si finalmente no triunfaba en el mundo del show bussines. Por eso estudié en la escuela de negocios, tratando de formarme en algo que pudiera darme un colchón en caso de necesitarlo.



¿Y cuándo se dio cuenta de que la música sería su forma de vida?



Creo que desde que cumplí los diecisiete decidí que lo sería?



Antes de I Will Survive grabó Never Can Say Goodbye unida a tres canciones más en un corte de 18 minutos. Fue una acción pionera que nunca antes se había visto ¿Por qué decidió hacer esto?



Cuando tuve edad para ir a los clubs (discotecas), las canciones me resultaban muy cortas. Así es que, cuando tuve oportunidad, pensé que podría ser una gran idea poner todas esas canciones juntas en un corte muy largo para conseguir dos cosas: podrían ser mejores para bailar y, además, podría ser más fácil para el Dj, ya que les permitiría tener un descanso, no estar sentados o de pie delante de los platos sin moverse porque las canciones iban a acabar enseguida. Y acertamos.



La inspiración le vino, de nuevo, a través del baile ¿por qué le gusta tanto bailar?



¡No lo sé! Siempre me gustó bailar. Lo recuerdo desde que era pequeña. Todo el mundo debería bailar porque provoca felicidad y te ayuda a olvidarte de los problemas?No sé, es algo que nació conmigo.



Y luego vino el accidente y I Will Survive?



Sí. Ya había grabado Never Can Say Goodbye, estaba en el escenario, me resbalé y me lesioné en la espalda. Eso supuso un parón terrible, me operaron y tuve que hacer rehabilitación y estar con un corsé mucho tiempo y entonces apareció I Will Survive, una canción en la que no tenía ningún interés la discográfica y era la cara B de otro tema. Sin embargo, en el momento en que yo me encontraba, en cuanto leí la letra supe que estaba hecha para mí y que podría ser un gran éxito.



¿Cree que si esa canción la hubiese cantado otra persona habría tenido el mismo éxito?



No lo sé, eso nunca lo sabremos. Lo que sí que sé es que fue un regalo que me dio Dios y creo que lo hizo por alguna razón.



¿Cómo se siente siendo una inspiración para tantas per- sonas?



Es maravilloso saber que puedes inspirar a la gente, darle valor para conseguir sus metas es un gran regalo para mí, y me siento honrada por ello.



¿Qué significó Studio 54 y Richie Kaczor para usted?



Richie Kaczor era un dj muy popular en NY, que pinchaba en Studio 54, así es que? bueno, el público en esta ciudad era muy difícil, un hueso duro de roer. Pensé que si la gente escuchaba esa canción en Studio 54, en ese instante quien lo escuchara creería, como yo, que era un hit. Mi manager le hizo llegar el tema a Richie que lo pinchó y le gustó y luego repartió copias entre otros dj amigos suyos. Llegó a las radios y la gente pudo escucharlo en sus coches cuando iban a trabajar y, de repente, ahí lo teníamos, el hit. Hasta la discográfica, que al principio lo había catalogado como una cara B se dio cuenta de que tenía que ponerle más atención .



Supongo que el éxito inesperado de I Will Survive hace esa canción especial. Ha sido versionada por cientos de artistas ¿está un poco cansada de interpretarla?



¡No! Todavía sigue siendo especial y me encanta cantarla porque la gente reacciona muy bien cuando la escucha y sigue siendo ese regalo que una vez se me dio y que todavía puedo seguir compartiendo. Es especial. No es una canción más, es la canción. En cuanto suena la gente se pone en pie a bailar, les aporta felicidad y comparto muchas cosas con el público cuando la interpreto, es estimulante y vitalizante.



¿Y le molesta haberse convertido en un icono para la comunidad gay gracias a ella?



No. Adoro a todos mis fans. Es maravilloso cuando la gente te considera su ídolo y significas una inspiración para ellos. No catalogo a mis fans por tipos independientemente de si son gays, mujeres, blancos o negros porque la canción puede ser una inspiración para todos ellos y es lo que a mí me provoca más satisfacción.



Habla siempre de ayudar a la gente, de servirles de inspiración. ¿Ha tratado de ir un paso más allá al licenciarse en Ciencias del Comportamiento?



Claro, estoy tratando de hacer cosas para ayudar a la gente por medio de organizaciones de caridad. Tengo una página web que se llama www.iwillsurvive.org que es un sitio de comunidad, en donde la gente puede escribir sus propias historias de superación y supervivencia, leer las historias de otros para darles la fuerza suficiente para salir adelante y, además, donde vendemos productos y se puede donar a causas que van desde los animales a mujeres maltratadas a través de organizaciones sin ánimo de lucro. Por supuesto, mi título de psicología y mis conocimientos los pongo a la disposición de la gente en esa plataforma para ayudarles en muchas de las vías.



Y luego está We Will Survive , el libro...Usted sufrió abusos siendo una niña ¿trata de visibilizar el problema y ayudar a gente que lo sufre como lo sufrió usted?



Por supuesto. Trato de hacer ver a las personas que han sufrido abuso sexual que no hay nada de lo que avergonzarse. No es por su culpa. La culpa muchas veces los atenaza y por eso no hay denuncias y eso sigue sucediendo y no hay por qué culparte a ti mismo. Esto le pasa a más gente, así es que la experiencia de otros y la mía propia espero que les sirva de impulso para superar ese terrible trago.



¿Qué significa Dios para usted?



Dios lo es todo para mí. Como cristiana trato de compartir mi fe con otras personas y así transmitir el amor y la bondad de Cristo con ellos. Así es que, para mí, Dios es paz, es amor, es felicidad, es libertad y es todo lo que podría desear.



Su nuevo álbum, de temática cristiana ¿cuándo estará a la venta?



Se llamará Testimony y esperamos que esté en el mercado el próximo verano.



¿Qué ofrecerá Gloria Gaynor en los conciertos en Gran Canaria y Tenerife?



Habrá algo viejo, algo nuevo, algo prestado y nada triste (Gaynor dice "blue" haciendo un juego de palabras con el blue del azul que deben llevar las novias en las bodas y el blue con significado de tristeza).