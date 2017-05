Paise: "Apoyamos ideas que siembren la semilla del cambio en Canarias"

"Apoyamos ideas que sirvan para transformar nuestro entorno y sembrar la semilla del cambio con el objetivo de hacer de Canarias un lugar mejor para todos, al generar negocios, valor y riqueza". Así definió ayer Juliana Paise, directora general de Philip Morris Spain en Canarias, el espíritu del Foro de Emprendedores Philip Morris-LA PROVINCIA, una iniciativa que premia los tres mejores proyectos de negocio en las Islas, y que ayer celebró su tercera edición en el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria ante los representantes del sector económico y empresarial del Archipiélago.



Paise fue la encargada de inaugurar el acto de entrega de las becas Philip Morris, en el que estuvo acompañada por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el director de la Escuela de Negocios MBA José Ignacio Zabaleta y el director del periódico LA PROVINCIA, Antonio Cacereño.



La responsable de la multinacional tabaquera en Canarias destacó como pilares de la empresa, el esfuerzo, sacrificio y dedicación, valores que se encuentran en "nuestro ADN corporativo".



"Consideramos importante impulsar estas iniciativas locales que generen valor y riqueza, en esta ocasión a través de emprendedores, porque entendemos que es básico en la actualidad", indicó Juliana Paise, e hizo hincapié en la consolidación del Foro de Emprendedores de Canarias como un evento de referencia en su tercera edición, poniendo el énfasis en la ayuda de Editorial Prensa Ibérica, "sin cuyo esfuerzo este evento no hubiera visto la luz".



Juliana Paise recordó que dicho Foro se enmarca dentro del programa social internacional de Philip Morris, cuyo objetivo final es apoyar y promocionar iniciativas de valor en las localidades donde tiene lugar la actividad de esta multinacional.



"Como empresa de referencia en Canarias, donde cumplimos más de medio siglo de actividad, consideramos importante impulsar estas iniciativas locales que generen valor y riqueza, en esta ocasión a través de emprendedores, porque entendemos que es básico en la actualidad", subrayó en referencia a esta iniciativa que ofrece a emprendedores canarios la oportunidad de transformar sus ideas en negocios rentables, con un valor social y un trasfondo de sostenibilidad medioambiental.



"Como todos sabemos vivimos tiempos complejos, una época donde los mercados nos marcan continuos retos a superar. Lo que inventamos hoy puede no servir ya mañana, por eso se hace necesario desarrollar el ingenio, la creatividad, el talento, valores que deben ser una constante", objetivo fundamental de este foro que respalda desde hace tres años a emprendedores locales que están construyendo una buena idea de negocio y precisan de una ayuda inicial para consolidarla.



"Estamos convencidos que es el camino a seguir, porque todos estamos llamados a emprender, desde un pequeño autónomo que trabaja desde su casa, hasta una multinacional como nosotros, líderes del sector, presente en más de 180 países, y con más de 80.000 trabajadores".



Como balance de este espíritu emprendedor, Paise recordó que Philip Morris inició hace diez años el proceso de transformación de su negocio. "Apostamos por la innovación y la ciencia, para crear productos alternativos, libres de humo", un camino que se salda con la inversión de 3.000 millones de dólares, diez años de investigación y más de mil patentes registradas. "Ya tenemos un proyecto de tabaco patentado en el mercado, sin combustión, su nombre es iQOS, el nuevo dispositivo de tabaco sin humo ni combustión y liderará un cambio de paradigma en el sector tabaquero", apuntó a modo de ejemplo.



Tras la proyección de un vídeo sobre la actividad de I+D+i de la empresa, la directora general de la citada multinacional tabaquera en Canarias, tuvo palabras de aliento para "los verdaderos protagonistas de este acto", en referencia a los 40 emprendedores que han participado en el tercer programa de becas patrocinado por Philip Morris, LA PROVINCIA, Lopesan y Corporación5, invitándolos a "continuar en esta senda que nos conducirá a la consecución de un futuro mejor".



La convocatoria de Philips Morris tiene por objeto contribuir al desarrollo de iniciativas emprendedoras en Canarias que generen empleo, riqueza y actividad económica y estimulen el tejido empresarial en las islas. En total se seleccionan tres proyectos emprendedores, y se les premia con la participación en un proceso de Desarrollo de Negocio y acompañamiento profesional (Mentoring), además de dotarlos con una financiación de 10.185,11 euros a cada uno, en concepto de capital semilla para invertir en la puesta en marcha de su negocio.



Entre los requisitos de los candidatos figura residir en Canarias; participar en las acciones formativas y promocionales del programa; y gestionar de manera diligente, transparente y ética la dotación económica objeto de la ayuda a los fines para los que es otorgada, entre otros.



Respecto a los proyectos deben centrarse en una empresa de nueva creación o bien en un proyecto de negocio ya constituido que no haya facturado más de 300.000 euros hasta el momento de la entrega de la solicitud, y que se encuentre inmerso en la creación de una nueva línea de negocio o innovación de procesos, productos o servicios.



Las ideas de negocio deben ser desarrolladas y ejecutadas en Canarias, dado que uno de los objetivos primordiales es la creación de empleo en el Archipiélago.