El Cuponazo de la ONCE deja nueve millones en La Isleta

En el sorteo de este viernes, el Cuponazo de la ONCE ha repartido los nueve millones de euros de su premio mayor en Las Palmas de Gran Canaria, con un cupón acabado en 33 emitido a través de máquina TPV a petición del cliente.

El vendedor Abel Ojeda García, afiliado a la ONCE, es quien ha llevado la suerte a la capital grancanaria desde su punto de venta situado en la calle Faro, número 15, en el barrio de la Isleta.

Abel Ojeda es vendedor de los productos de juego de la ONCE desde hace solo dos meses, comenzó el 20 de febrero, y ya ha repartido uno de los premios mayores. "No puede ser, no puede ser...", repetía emocionado al conocer la noticia. Abel cree saber que el premio se lo ha dado a uno de sus clientes habituales que siempre le pide la terminación 33.

Además, el Cuponazo de la ONCE ha dejado dos premios de 100.000 euros cada uno en Madrid y Cataluña, correspondientes a las extracciones de segunda categoría; y otros dos premios de 25.000 euros en País Vasco y Valencia. En total, el Cuponazo de la ONCE del viernes 5 de mayo ha repartido 9.250.000 euros.

Sorteo todos los viernes

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 ó 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.