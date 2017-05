Túnidos y restoranes

Los túnidos o escómbridos son una de las especies más castigadas por la pesca masiva. En Canarias se comían relativamente poco en comparación con su abundancia; el bonito, por ejemplo, tenía pésima fama en la medicina populachera, que no popular; decía el zahorí que era pescado sanguino: tóxico. Así que solo se comía recién pescado, o se salaban las ventrescas y se hacían sancochos gloriosos. Para nosotros, en adobo canario es la mejor fórmula; los ajos, pimentón y vinagre lo preservan.



Hubo años, por los pasados ochenta, que se cogían muchísimos bonitos y atunes y recordamos la cremación de toneladas de aquellos en Tenerife antes de que se pudrieran por no disponer de suficientes congeladores industriales. Y olvidado el sambenito de tóxico, la implementación del frío industrial, la mayor cultura culinaria y la boga de la cocina japonesa, su consumo se ha vuelto preocupante. Al punto que un colectivo de cocineros catalanes ha decidido abstenerse.



El atún rojo, el cimarrón, el Thunus obesus, es el más apreciado; sobre todo por los japos, que son, por demás, insaciables pescadores y compulsivos compradores. Y ese es nuestro patudo, que en una escala del uno al diez, tiene un diez para los sibaritas hijos del sol naciente; en cuyo mercado de Tokio -que no ha mucho visitamos, e impresionó- por un ejemplar de 200 kilos se han llegado a pagar 200.000 euros. Y vemos ahora como en nuestro Mercado Central hay atún todo el año; resulta ser que con otra especie se queda, prácticamente, en nuestras aguas; es el Thunus alalunga, el prestigiado bonito del norte que se enseñorea hasta por aguas al sur del Archipiélago.



Otra cosa es la cantidad que el Gobierno central permite faenar a los pesqueros canarios, registrados al efecto: 180 toneladas: el 4 por cien de las 4.244 para España, incluido las almadrabas; un par de empresas pesqueras peninsulares se llevan el bocado de la ballena. Nosotros compramos steaks de unos 300 gramos, los congelamos y, cualquier día, los pasamos por la plancha, les espolvoreamos sal y pizca de orégano y con unas papitas negras (que también las hay ya todo el año) arrugadas (seis minutos en el microondas), mojo cilantro o una mayonesa light más una crocante ensalada hacemos una comida Omega 3. Y si es fiesta: en adobo o en tomate; y si hay amigos, en Marmitako; y para emular al restorán j apo, en Tataki o en sashimi con el mejor arroz basmati, que no somos ortodoxos. Es curioso: no podríamos decirles en que restoranes en la Isla pueden comerse buenos atún en adobo, bonito en tomate o marmitako, pero sabemos de media docena de figones donde se degustan buenas cocinas japo, china coreana... Para reflexionar.



Y para acabar con el trío de entregas sobre El Hierro les pasamos un póquer de sus restoranes.



Casa Juan



Ermita de la cocina marinera con especialidades de la casa como la sopa de lapas y burgados. El mejor en plaza. Preguntar por el pescado del día y acompañarlo con gofio escaldado, ensalada o, en temporada, patudo. Cierra miércoles. Calle Juan Gutiérrez Monteverde, 33. La Restinga. Tel: 922 557 102.



Casa Goyo



Muy pulcro y con cocina casera llevado por exemigrantes a Venezuela. Pechuga de pollo rellena, bacalao encebollado, garbanzada, pulpo a la gallega, parrillada de carnes. Buena bodega. Cierra lunes. Calle Jarera, 11. San Andrés. Tel: 922 551 263.



Joapira



Yenny García, también ex emigrante a la Octava isla, ha dado en el clavo: Cocina fusión canario-venezolana. De un humilde bar, es hoy uno de los más concurridos comedores. Buenas arepas, Cachapa, chocos a la plancha con papas arrugadas y mojo verde o el contundente pabellón venezolano. Buena bodega. Postres ricos, entre los que está el ananá kilómetro cero. Cierra domingo. Plaza de Candelaria, 8. Frontera. Tel: 922 559 803.



Guachinche Frontera



David Peña, desde la cocina, ofrece platos que se salen de la media y emplea alimentos de altura como cochinillo o langosta, amén de mariscos y cocina vegana; postres bien resueltos. Todo, en un ambiente íntimo con jazz. El más cosmopolita. Cierra lunes. C/ La Carrera, 1. Frontera. Tel: 922 555 111.



Recomendamos a los viajeros que no conocen El Hierro que se tomen un par de días, suficientes, y se la recorran. Y no vuelen en ala delta, que no se practica allí, pero sí en parapente -y perdonen mi lapsus del sábado pasado-. Y si no, háganse la ilusión de que son unos guirres en vuelo y contemplen los paisajes, preciosos, desde sus miradores.