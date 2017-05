Cruz Roja dio cobertura social a 69.000 personas el pasado año

Hoy se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, organizaciones de carácter humanitario con fuerte implantación en 190 países. En la provincia de Las Palmas, donde cuenta con 10.200 voluntarios y 33.000 socios, Cruz Roja dio cobertura social a más de 69.000 personas durante el año pasado, según datos aportados por Antonio Rico, vicepresidente provincial y presidente de la asamblea local de Las Palmas de Gran Canaria.



"La intervención social va desde el reparto de alimentos a lo que de nominamos llamamientos, cuando alguien se acerca a la institución y toca en nuestra puerta porque necesita un recurso ya que no tiene para pagar la luz o tiene un problema con el pago de la mensualidad o cualquier otro tipo de intervención que nosotros en un momento determinado podemos ayudarle a resolver. El tema de los llamamientos ha sido bastante duro en los últimos años", explica Antonio Rico.



El perfil de la pobreza que delinea el responsable local de Cruz Roja no difiere mucho del que ya vienen apuntando otras entidades que trabajan a pie de calle con los más necesitados, como Cáritas: "Es verdad que ha disminuido un poco el número de personas que solicitan demanda, pero quienes la solicitan ahora son más precarias. Hay menos, pero los que hay están en peores condiciones que hace unos años, ya que han ido consumiendo todas las posibilidades personales y familiares. Poco a poco se han ido quedando prácticamente sin nada. Hay un deterioro muy importante".



Son situaciones de pobreza a las que se van arrastrasdas personas que previo al embate de la crisis engrosaban las filas de la clase media. Antonio Rico describe el proceso de erosión que los va descolgando del sistema hasta acabar reclamando la cobertura social de una entidad como Cruz Roja. "El problema reside en que, con la dispersión familiar y el deterioro convivencial que ha habido y con la crisis, una persona que antes era estable y no se imaginaba que podría tener una alteración de este tipo, en un momento dado se queda sin trabajo y las cosas dan para lo que dan porque el paro tiene una situación límite", señala, "si había una pareja que se había empezado a comprar una casa porque los dos estaban trabajando, basta que uno pierda el trabajo para que ya no sean capaces de cubrir con un solo sueldo las necesidades que se habían previsto, para las que parecía que no iba a haber problema".



Es la denominada nueva pobreza, en la que se ven envueltas personas a las que les cuesta reconocer su nueva situación. "Las circunstancias han cambiado un poco, es verdad que han aparecido personas que jamás iban a sospechar verse así porque tenían un trabajo estable. No hay que olvidar que el deterioro del trabajo ha sido muy importante en España. Todas estas circunstancias han repercutido muy negativamente, con familias que han tenido que volver a vivir en casa de los padres de uno de ellos para que se pudieran hacer cargo de las deudas que tenían en un momento dado", explica el responsable local de Cruz Roja.



La labor de Cruz Roja no sólo ofrece esta cobertura social. Durante 2016 atendió en la provincia de Las Palmas a 1.844 personas a través de su plan de empleo, 351 de las cuales lograron la inserción laboral. También dio formación a 4.600 alumnos en 3.782 cursos. La entidad participó durante eso doce meses en 3.917 servicios preventivos acuáticos y terrestres.



"Seguimos trabajando los servicios preventivos , que son cuando aparecemos en una romería, en una fiesta o en una actividad municipal e intentamos dar cobertura sanitaria para el caso que se produzcan situaciones de urgencia, alguna emergncia.Participamos también en actividades deportivas, de recreo, excursiones...", finaliza Rico.