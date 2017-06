La ONCE premia la solidaridad canaria

La ONCE ha reconocido la solidaridad de la sociedad canaria con la entrega de los Premios Solidarios ONCE Canarias 2017 a CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ´La Caja de Pandora´ de La Diez Gestiona Radio, Óscar Gutiérrez Ojeda, Carrefour y AENA, Aeropuerto Tenerife Sur.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Cristina Tavio; la consejera de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana del Cabildo de Tenerife, Coromoto Yanes; y la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz, han entregado los galardones en un acto que ha tenido lugar en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín, bajo el patrocinio del Cabildo de Tenerife, informa la ONCE.

En la ceremonia también ha participado el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Miguel Ángel Déniz, y representantes de instituciones políticas, sociales y militares de Canarias.

Los Premios Solidarios ONCE Canarias 2017 pretenden reconocer a las personas físicas o jurídicas que han destacado por su labor solidaria en su entorno de influencia. En esta edición, el jurado ha destacado especialmente su compromiso con la "Diferencia, como un valor que enriquece a la Sociedad".

En esta sexta edición de los Premios Solidarios ONCE Canarias han recibido los galardones:

CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado en la categoría Institución, Organización, Entidad, ONG, por su destacada labor en favor de las personas refugiadas, velando por sus derechos humanos y planteando el proceso de acogida, no solo facilitando alojamiento y manutención, sino propiciando actuaciones dirigidas a potenciar el bienestar, la autonomía y la dignidad, promoviendo la interculturalidad y la participación social de las personas refugiadas.



En la modalidad de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación, el premio ha recaído en el programa ´La Caja de Pandora´ de La Diez Gestiona Radio, por ser altavoz permanente de las asociaciones y personas con discapacidad y sus reivindicaciones, ejerciendo además una clara vocación social y de concienciación para construir una sociedad cada vez más justa e igualitaria.

En la categoría de Persona Física de la comunidad que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a todas aquellas personas que luchan por ganarse un lugar en la sociedad, el galardón ha sido para Óscar Gutiérrez Ojeda, por su enorme compromiso social, dedicando gran parte de su vida profesional y personal en favor de las personas con discapacidad, impulsando el fortalecimiento del movimiento asociativo como canalizador de sus legítimas reivindicaciones.

En la categoría de Empresa que haya contribuido en la promoción e inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, el premio ha recaído en Carrefour, por su política de incorporación de personas con discapacidad en su plantilla y por su trabajo en materia de accesibilidad en sus centros, incorporando la diversidad como elemento para la captación de talento.

En la modalidad de Administración Pública que destaque por desarrollar programas y proyectos continuados dedicados a la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras, el reconocimiento ha sido para AENA, Aeropuerto Tenerife Sur, por ofrecer un servicio de calidad adecuado a las personas con movilidad reducida, situando a los usuarios, tanto nacionales como internacionales, como el elemento fundamental de su trabajo, y propiciando que el paso por el aeropuerto se realice de forma muy satisfactoria.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE Canarias 2017 estuvo formado por Santiago Rodríguez, comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias; Juan Carlos Hernández, vicepresidente de CERMI Canarias; Lucas López, director de Radio ECCA; Raquel Montes, directora de la Fundación DISA; Cristina Arias, consejera general Coordinadora de Capital Humano, Asuntos Jurídicos y Garantías del Consejo General de la ONCE, José A. López, delegado territorial de la ONCE en Canarias, Andrés Guillén, director de zona de la ONCE en Tenerife, y Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias.

Los Premios Solidarios ONCE Canarias nacieron con el fin de promocionar y distinguir los esfuerzos de las diferentes capas sociales a favor de la integración laboral y social de las personas ciegas, deficientes visuales y con otras discapacidades, así como a la sensibilidad hacia problemas de repercusión social, concluye la nota de la ONCE.