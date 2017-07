La cocina canaria se va de Erasmus

Las cadenas hoteleras británicas Q Hotels y Darwin Scape acogerán los próximos seis meses a diez jóvenes canarios que acaban de concluir sus estudios en Hecansa (Hoteles Escuela de Canarias), tanto en Gastronomía como en Dirección de cocina, para realizar prácticas, dentro del programa Erasmus+, de intercambio europeo.

Entre ellos están María José González López, Nisa Mar González González, Marcos Aday García Gómez y José Carlos Gutiérrez Cabrera. Los cuatro se incorporarán muy pronto a sus destinos, tras superar una exhaustiva selección por parte de los responsables de los hoteles de Reino Unido, vía Skype, que han valorado tanto su formación gastronómica, como sus competencias lingüísticas.

Tanto María José González como Nisa Mar González, ambas de 23 años y natural de Agüimes, cuentan con dos títulos, el del ciclo medio de FP de Gastronomía, y el superior de Dirección en Cocina que acaban de terminar. Tras este período académico, ahora dan el salto a la formación práctica a través de la beca Erasmus, que les facilitará mejorar el nivel de inglés y conocer otras culturas gastronómicas. El destino de las dos será el Hotel Dunston Hall, a 20 minutos de Norwich, en Reino Unido, donde realizarán las prácticas laborales durante seis meses.

"Nunca he salido de la Isla, así que además de perfeccionar el inglés, me interesa viajar y conocer otras culturas, se me apetecía mucho", indicó María José, quien entre sus planes de futuro no descarta vivir fuera de España. "De momento voy por seis meses y según me desenvuelva allí, me gustaría trabajar en otros países", apuntó.

El mismo planteamiento tiene Nisa Mar González, para quien la beca Erasmus "fue una locura". Aunque no se lo había planteado, cuando le dieron la oportunidad de obtenerla, pensó que "con las ventajas que nos ofrecen cualquiera dice que no, nos dan prácticamente todo en un país extranjero que además, nos viene muy bien para practicar el inglés". Sus planes de futuro recorrer el mundo trabajando en la cocina, que es lo que más le gusta, "siempre, siempre a través de los fogones".

El joven de 22 años, Marcos Aday García, de Las Palmas de Gran Canaria, acaba de concluir el ciclo superior de Gestión de Cocina, y la beca Erasmus le llegó prácticamente por sorpresa, se la ofrecieron y no se lo pensó dos veces. "Para mi va a ser vital conseguir el nivel de inglés que deseo para abrirme las puertas para recorrer el mundo. Cuando domine el inglés empezare a estudiar otros idiomas y a seguir formándome". De momento trabajará seis meses en el Hotel Belton Woods en Grantham.

José Carlos Gutiérrez, natural de Santa Brígida, de 31 años, concluyó el ciclo superior de Dirección de Cocina, al que llegó "porque es un trabajo que siempre hace falta, y porque me gusta mucho cocinar". Su destino hasta diciembre, de momento, será el Cheltenham Chase Hotel, en la ciudad de Cheltenham. "Este Erasmus me va a venir muy bien para mejorar el nivel de inglés, aunque me defiendo, quiere perfeccionarlo. Me gusta mucho el hotel y la zona donde está, muy rica en fauna, y encima de aprender la gastronomía de allí, podré hacer turismo por el país".

Gastronomía canaria

Conscientes de la experiencia que les va a tocar vivir, también saben que tienen mucho que aportar a sus anfitriones. "Teniendo en cuenta la gastronomía que tenemos en Canarias, que es bastante buena, podemos dejar un poco de nuestra seña", y los cuatro aseguran que el gofio y los ingredientes del mojo canario "van a ir en la maleta seguro".

También valoran el hecho de que las cadenas hoteleras que tienen asignadas tienen cocina internacional, "con lo cual al final no vamos a aprender sólo de la gastronomía local, sino un poco de todo".

Si pudieran elegir un nuevo destino tras su paso por Gran Bretaña, Nisa es la primera en decantarse por Italia; María José está entre Italia y Francia; Marcos apuesta por Australia; y a José Carlos "cualquier lugar" le viene bien.

De momento, sus especialidades gastronómicas están más enfocada hacia la comida italiana, en el caso de María José González y Marcos Aday García, la primera sobresale con sus lasañas, y en el caso del joven de Las Palmas de Gran Canaria, por las pizzas. "A lo mejor creo un poco de polémica, pero mi pizza con piña está buenísima", asegura.

José Carlos Gutiérrez, por su parte, apuesta por un solomillo relleno de pasas, orejones y zumo de naranja; mientras que Nisa domina la repostería, siendo muy famosos sus brownie de chocolate.

Francisco Melián, director del Hotel Escuela Santa Brígida tiene muy claro que estos chicos, los diez, van a dejar muy alto el nombre de Canarias en sus próximos destinos. "Lo que más aportan es juventud y ganas de hacer. En el tiempo que han estado con nosotros han aprendido mucho, ya tienen una base y estos intercambios le dan la posibilidad de los idiomas pero también la experiencia de trabajar en otro país. Y sobre todo, allá a dónde vayan van a llevar también a nuestra gastronomía", indicó.

El gerente de Hecansa, Alejandro Marichal, por su parte, señaló la importancia de que los alumnos, una vez concluyan su etapa formativa, salgan fuera del país, tanto para enriquecimiento personal, como para mejorar las competencias lingüísticas.

Aunque en un principio las becas Erasmus sólo tenían como destino los países de Europa Central (Alemania, Bélgica, Francia...), desde hace un año han abierto una línea de colaboración con empresas hoteleras británicas. "Llegamos a un acuerdo con Darwin Scape y Q Hoteles, para que nuestros titulados vayan a sus empresas a hacer prácticas allí. Este es el segundo año y esperamos seguir incrementando los acuerdos con más cadenas hoteleras", subrayó Marichal.

El pasado año hicieron las prácticas en Inglaterra 14 alumnos de Hecansa, centro adscrito a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. El balance de esta primera experiencia fue muy bueno, de hecho tres de los chicos fueron contratados para trabajar allí.