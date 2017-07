Robaina asegura que la revisión de titulaciones forma parte de la mejora de la calidad

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina, ha comparecido hoy, jueves 6 de julio, a partir de las 11 horas, en la Comisión de Educación y Universidades del Parlamento de Canarias, donde inició su intervención solicitando que la presencia de las universidades públicas canarias en el Parlamento se repita "con una frecuencia de, al menos, una vez al año, más aquellas ocasiones en las que las circunstancias lo requieran".

En esta primera comparecencia, Robaina centró sus palabras en tres dimensiones fundamentales en la actividad universitaria con el fin de dar a conocer a los parlamentarios el estado actual de la ULPGC y sus planes de futuro, en las áreas de Calidad; Investigación, desarrollo, innovación y transferencia; y Recursos humanos.

En la primera de las dimensiones habló de calidad en las universidades, "y observen que hablo de calidad 'en' y no 'de' las universidades, dando por supuesto que las universidades canarias son de calidad, sin ninguna duda". Apuntó que la calidad, "muchas veces discutida y menospreciada como mera burocratización", asegura que los procedimientos sean permanentemente revisados y mejorados, incluidas las titulaciones. "Esto explica el por qué los universitarios no estamos alarmados por la revisión de titulaciones que se pretende y de la que ha dado buena cuenta la prensa en estos días. Esto funciona así porque la cultura de la calidad se está instalando en las universidades", señaló.

También distinguió la calidad, de los resultados en los rankings, algo que erróneamente suele interpretarse unido y que afecta en tanto que pueden llegar a influir en la estrategia institucional. "Después de años de recibir estas evaluaciones, hemos llegado a la conclusión de que los rankings no son simplemente una moda, sino que están aquí para perdurar y para servir a la sociedad en la evaluación de sus universidades. También para que los jóvenes puedan hacer la elección de su universidad con la mayor información posible. No obstante, los rankings hacen una clasificación de universidades, pero los estudiantes eligen carreras, por lo que no estaría de más que en este y otros rankings, que se han hecho un hueco en nuestras noticias y conversaciones en los últimos años, se comparasen carreras o titulaciones. Así, veríamos que en algunas de las titulaciones que se imparten en la ULPGC no tenemos nada que envidiar a otras universidades".

En Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia, señaló la necesidad de corregir el déficit estructural y económico de Canarias. "Será nuestra responsabilidad, sin embargo, ejecutar un plan de medidas que nos haga investigar más y mejor (cantidad y calidad)". Por ello, indicó una serie de medidas que prevén aplicar: contratar PAD en áreas deficitarias de profesorado; desarrollar programas de ayuda para fomentar la publicación entre los profesores más jóvenes; aumentar los incentivos a los grupos más competitivos, los que más publican; fomentar la interacción entre grupos, centros e institutos de investigación para acometer oportunidades de investigación multidisciplinares; potenciar los doctorados industriales; y fomentar la participación de la ULPGC en programas COST (European Cooperation in Science and Technology); entre otros.

Finalmente, en el área de Recursos Humanos, destacó el "profundo" desconocimiento acerca de la labor del profesorado universitario, reduciéndose en muchas ocasionas a la percepción de que solo da clases. "Sin embargo, el profesorado universitario es un trabajador multitarea: da sus clases, corrige trabajos, investiga, asiste a congresos, organiza congresos, elabora propuestas de investigación, forma a nuevos investigadores, participa del gobierno de la universidad, etc., etc.".

Como medidas en este ámbito citó la necesidad de rescatar el Estatuto del PDI, "norma nacional nunca aprobada", que desarrolla la carrera, sus actividades de docencia, investigación y gestión universitaria, al tiempo que el régimen de explotación de los resultados de investigación obtenidos por los mismos. "Un instrumento que debemos rescatar si queremos una política seria de personal en nuestras universidades. Necesitamos de su ayuda para ello. Afortunadamente, la normativa de la ULPGC contempla y cuantifica en horas anuales toda esta labor, permitiendo además que sea la propia universidad la que decida a qué dedicar a su personal: si eminentemente docente, mixto o científico".

También destacaron la necesidad de captar profesorado que comparten las dos universidades canarias. "Los profesores universitarios tienen, por decirlo de alguna manera simple y que se entienda, cocción lenta. Requieren del doctorado y postdoctorado en el exterior en muchos campos del conocimiento. Es un entorno muy competitivo que se nutre de talento difícil de encontrar en ocasiones. La ULPGC se encuentra en un escenario 15-60-40, es decir: en 15 años se habrá jubilado el 60% del Personal Docente y el 40% del Personal de Administración y Servicios actual. Hay que empezar la renovación de plantillas de manera inmediata", sentenció.

Evitar la fuga de talento, y promover una red de investigadores exclusivos que favorezcan el crecimiento en I+D de las empresas, son otras de las acciones que el rector de la ULPGC considera necesarias. "Con ello estaríamos haciendo justicia ante la fuga de talentos, de tantos canarios que han tenido que emigrar buscando la excelencia en otras fronteras, pero también estamos apostando por fichajes de oro para nuestra investigación y para desarrollar nuestra región".