Monzón se compromete a mejorar los comedores escolares, según el STEC

Tras la huelga desarrollada el pasado 15 de junio contra la privatización de los comedores escolares de los centros públicos de Canarias, la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón "ha accedido finalmente a reunirse con los representantes de los trabajadores en sendos encuentros desarrollados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria", según reza el comunicado del STEC.

Desde el STEC-Intersindical Canaria se le ha trasladado, "la indignación por la avalancha de privatizaciones de los servicios de comedor de los centros, así como la indefensión de los empleados públicos, trabajadores de estos servicios, ante las decisiones de algunos Consejos Escolares".

El escrito sindical asegura que la consejera de Educación comunicó a la Coordinadora del personal laboral, que está elaborando un Plan de Gestión de Comedores que recogerá, entre otras cuestiones, la modificación de la orden del 25 de febrero del 2003, la gestión centralizada de los comedores escolares y la bajada de ratios entre otras cuestiones. Además planteó la posibilidad de proceder a la apertura de cocinas en centros educativos.

"Desde el STEC-Intersindical Canaria, se ha solicitado que mientras se esté trabajando en la elaboración del Plan de Gestión de Comedores, no se autoricen nuevas privatizaciones, ofreciéndose esta organización sindical para colaborar en todo aquello que suponga el mantenimiento, mejora y crecimiento del empleo y servicios públicos", recoge el comunicado y aseguran que la consejera asumió el compromiso "de intentar no autorizar más privatizaciones afirmando que, en todo caso, espera no recibir nuevas solicitudes".

"El STEC-Intersindical Canaria, estará vigilante a las gestiones realizadas por la Consejería para la elaboración del Plan de Gestión de Comedores Escolares, así como a las nuevas privatizaciones que pudiera autorizar, llamando nuevamente a los trabajadores a la movilización y huelga si fuera necesario".

Gestión directa

En un comunicado emitido el pasado mes de junio, la Consejería aclaró que el próximo curso escolar 2017-2018 se mantendrá la gestión directa en el suministro de todos los comedores escolares que la hayan tenido hasta ahora, por lo que en ningún caso se contratarán nuevas empresas de cáterin, en detrimento de los centros con servicio propio de cocina.



"Al igual que ha sucedido en todos los cursos de la presente Legislatura, la Consejería de Educación y Universidades mantendrá todos los centros de gestión directa, con la única excepción de los comedores que cesan en su actividad, por fusiones o traslado del alumnado a otros centros educativos, pero en ningún caso a favor de un cambio para que suministre la comida una empresa privada".



Por lo tanto, la Consejería insistió en que la acusación genérica sobre la "privatización de los comedores escolares" es falsa y no se corresponde con la realidad de los centros educativos de Canarias. "Es más, tal y como explicó ante el Consejo Escolar de Canarias el pasado 20 de mayo, la Consejería de Educación está ultimando un Plan de Comedores escolares que busca precisamente mantener y ampliar cocinar en los centros, con un incremento en los controles sobre la calidad y los valores nutricionales en los menús".