Paris Hilton 'viste' de La Palma

La única e incomparable Paris Hilton lucirá este verano aires de Canarias por el mundo. El palmero Andrés Acosta, nacido en la localidad de Los Llanos de Aridane, será su estilista los próximos meses mientras la empresaria estadounidense pincha en Ibiza. Acosta, que se ocupará de inspeccionar y revisar la indumentaria de la también modelo y actriz, acompañará a Hilton durante sus innumerables compromisos internacionales.

El palmero Andrés Acosta será este verano el estilista de Paris Hilton mientras la empresaria estadounidense pincha en Ibiza y, por tanto, se encargará de supervisar su indumentaria. Además, el diseñador isleño acompañará a la estrella mediática durante sus compromisos internacionales por lo que su proyección no terminará en Baleares.

Acosta se mostró "entusiasmado" con este proyecto. "La admiro porque es una mujer con una personalidad auténtica, con un universo repleto de mundos muy diferentes que te permiten trabajar de una forma muy creativa", valoró el estilista. "Sus mensajes son siempre optimistas y positivos y sentí una conexión especial con este proyecto desde el principio", remarcó.

Paris Hilton ya está en Ibiza, donde aterrizó junto a su pareja, el actor Chris Zylca. Ella será la encargada de poner la música en la discoteca Amnesia, una de las más conocidas de la Isla. También está ya allí el diseñador, donde permanecerá hasta poco antes de que acabe el verano.

Cuando le llegó esta oportunidad, no vaciló ni un segundo en aceptarla. Se mezcló su admiración por la estrella mediática y pasar, como ha hecho durante los últimos cinco años, su verano en Ibiza. "Estaba volcado con mi colección, pero en cuanto me hicieron esta propuesta, no lo dudé". Siempre ha sido muy admirador suyo y realizar su estilismo supone un sueño para él.

Este no es su único trabajo importante. Como diseñador hizo el traje de novia a la modelo Clara Alonso, que acaba de casarse con un banquero de Nueva York. "Fue algo muy bonito, tanto como lo es ella", asumió. "Ver que mi primera novia ha sido ella ha sido todo un orgullo, una emoción muy grande", sentenció. Además, tiene toda su atención puesta en su colección de vestidos denominada Presencia Divina. Se trata de once diseños en los que el lujo se rinde ante el espíritu de cada mujer. En su cabeza, todo surge de la nada, así que nunca deja de descansar.

Andrés Acosta viaja a La Palma al menos dos o tres veces al año, porque tiene en Madrid su residencia y su trabajo habitual. Aunque nació en Los Llanos, su familia vive en El Paso, por lo que tiene espacio en su corazón para ambos municipios, para su Isla y también para Canarias. "Estuve hace tres semanas y tengo que hacerlo más a menudo", asumió. "En este mundo estás viajando todo el rato y volver a tu tierra y encontrar el abrazo de toda tu gente es una inyección de fuerza", valoró.

Tiene claro que está empezando y que se encuentra en el principio una larga carrera profesional que poco a poco va dando frutos. "Algo debo estar haciendo bien", bromeó. Aunque lo han comparado con el diseñador de zapatos Manolo Blahnik, también palmero, cree que cualquier tipo de comparación "es terrible. Él es para mí un referente y he coincidido con él en algunas ocasiones; siempre ha sido muy agradable porque, al final, todos los canarios tenemos un sentimiento similar", matizó.

"Lo he hablado en alguna ocasión con Ariadna Artiles. Sabemos lo que significa salir de la zona de confort para conseguir tus sueños, pero lo bueno es que siempre puedes volver a casa porque estarán los tuyos apoyándote", concretó el estilista para referirse al sentimiento que les une al Archipiélago.

Su carácter lo plasma en cada una de sus creaciones a las que no pone etiquetas (en el sentido literal de la palabra). "Desde que creo un vestido lo hago para una mujer y deja de ser mío para ser de ella; nunca me han gustado las etiquetas porque creo que sirven para encasillar y eso es algo que no me gusta; por eso no las pongo y trabajo en la calidad del interior de los trajes, en el forro, porque al final es lo que está realmente en contacto con la persona que lleva el traje", detalló el diseñador. "Decido no marcarlos porque los vestidos llevan el nombre de la mujer; mi ego lo dejo a un lado y paso a rendir tributo a la mujer", sentenció.