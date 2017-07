Baltar destaca el trabajo de excelencia "que se hace en esta casa cada día"

"Sin evaluación, comparación y gestión diaria, no se entiende el crecimiento del sistema sanitario público de nuestros país, y no se entiende el crecimiento de este Hospital Universitario Doctor Negrín. Felicitarlos a todos porque me consta el trabajo de excelencia que se hace en esta casa todos los días".

El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, felicitó de esta forma al Negrín por el éxito obtenido en la XV edición de los premios Profesor Barea, que otorga la Fundación Signo, de la que él formó parte cuando se creó en 1999.

"Cuando inicié el proyecto de esta Fundación, y de someternos por primera vez a controles y evaluaciones de forma reglada, y comparaciones entre las instituciones, no esperaba que casi 20 años después todavía se estén viendo los frutos. Por todo ello, felicitar a la Fundación Signo por haber sido capaz de mantener encendida esta llama en años tan complejos".

El consejero también se refirió a la calidad de los 53 proyectos presentados en la XV edición de los Profesor Barea por parte de servicios hospitalarios de todo el país; y en especial de los que cuatro del Negrín. Además de felicitar a los dos premiados de Cirugía Torácica y Nefrología, hizo lo propio con los dos trabajos de la división de Ingenierías del Hospital, presentados en la modalidad Innovación, Desarrollo y Nuevas Tecnologías, uno sobre Eficiencia Energética y otro sobre Digitalización de Pruebas Radiológicas en los centros adscritos a la Gerencia. "El Negrín tiene una significada presencia todos los años en los premios Profesor Barea; y es de destacar que este año presentaban dos trabajos sobre las ingenierías, en eficiencia energética y en digitalización de imágenes. Mi reconocimiento también a esta área".

Este hospital ya ha sido distinguido por la Fundación Signo en 2007 y 2015. Hace diez años ganaron dos accésits, por el estudio El modelo europeo de calidad (EFQM) como inductor del cambio en un hospital público, y Tabaiba: Un camino para la integración del conocimiento.

En 2015, el Servicio de Nefrología ganó en la modalidad de Innovación, Desarrollo y Nuevas Tecnologías por el desarrollo de la aplicación para móviles NefroConsultor, dirigida a profesionales médicos para mejorar la atención a pacientes con enfermedad renal crónica.