De campamento lejos del hospital

"Una amiga mía que se llama Eva me ha dicho que mola, pero no me quiere dar detalles para que sea una sorpresa". Con estas indicaciones, Raquel Caseido, una jovencita de 13 años, espera "sólo pasármelo bien" en las colonias de verano que celebra la Asociación Española Contra el Cáncer en el Valle de Arán, en Lérida, entre los días 16 y 23 de julio.

Tanto Raquel como Abouazza Ben Ayad, de 16 años, forman parte del grupo de 28 niños de Canarias, 12 de la provincia de Las Palmas y 16 de Santa Cruz de Tenerife, que participarán este año en los campamentos de la AECC, gracias a la colaboración de la Fundación DISA. "Sin ellos no podríamos organizarlo", afirmó ayer el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas, Fernando Fraile, durante el acto de presentación de la 18 edición de las colonias gratuitas para niños con enfermedades oncológicas.

Fraile, acompañado de la directora de la Fundación DISA, Raquel Montes, indicó que con esta iniciativa, la AECC busca que los niños y niñas, de entre 7 y 16 años, que participan, aumenten su autoestima, y mejoren la comunicación con otros niños y adolescentes; además de favorecer la expresión de las emociones y fomentar los valores de tolerancia, amistad y respeto; promover hábitos de vida saludables, enseñar a disfrutar y respetar a la Naturaleza y contribuir a que los niños sean más autónomos e independientes.

"Este año no ha habido limitaciones de plazas, todos los niños que lo han solicitado podrán ir a las colonias", apuntó el presidente de la AECC en Las Palmas. "Todos podrá disfrutar de una de las experiencias más maravillosas de su vida".

Fernando Fraile señaló que los 28 niños y niñas canarios, de entre 7 y 16 años, que viajarán a Lérida, estarán acompañados por un equipo profesional y especializado "que se encargará de que no les falte de nada".

En total, el campamento estará atendido por 70 profesionales entre los que se encuentran tres pediatras oncólogos, una psicooncóloga, 22 monitores titulados, 15 voluntarios de la AECC Y dos enfermeros, además de 25 personas de apoyo, la coordinadora y el director de las colonias.

Actividades

Durante los siete días que duran las colonias, los pequeños podrán participar en un amplio abanico de actividades, entre las que se encuentran el rafting, piscina, talleres, teatro, pintura, veladas musicales, subida a Beret en telesilla, montar a caballo, tiro con arco y gymkanas.

De todas ellas, lo que más le seduce a Raquel Caisedo es montar a caballo, "es lo que más me apetece", aunque también le gusta mucho lo del "teatro, cantar, bailar y jugar", subrayó esta joven que inicia el próximo curso la ESO y ya tiene claro que le gustaría estudiar "policía de investigación criminal".

La directora de la Fundación DISA, Raquel Montes, agradeció la oportunidad que les brinda la Asociación Española Contra el Cáncer para facilitar la participación en estas colonias de verano de los 28 niños canarios. "Y es que, de alguna manera, estas colonias les permite dejar a un lado, por un momento, sus preocupaciones, a la vez que les ayudan en su recuperación". No en vano, durante una semana, niños y niñas con cáncer podrán alejarse del entorno hospitalario y de los tratamientos y disfrutar de numerosas actividades, en buena compañía.