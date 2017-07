El 'Nuevo Chou' de Toreros Muertos llega a Canarias

La banda Los Toreros Muertos pisa los escenarios de Gran Canaria y Tenerife con el disco y espectáculo Nuevo Chou, un trabajo en el que la formación madrileña mezcla canciones de Javier Krahe, fallecido en julio de 2015, como homenaje al poeta y cantautor con temas clásicos del repertorio del grupo liderado por Pablo Carbonell.

Más vivos que nunca, según informaba ayer la organización de estos conciertos, Los Toreros Muertos prometen "diversión y emoción a mansalva" con Nuevo chou, un espectáculo programado el viernes 28 de julio en La Cascada de Santa Cruz de Tenerife, y el sábado 29 en la sala The Paper Club, en la capital grancanaria.

Las entradas ya están a la venta al precio de 18 euros en venta anticipada y 20 euros los días de concierto en las propias salas. Los tickets se pueden se pueden adquirir en la plataforma Entrees, en las taquillas de la salas y otros establecimientos como Tiramisú, en la Plaza del Pilar, en Guanarteme, y en Te lo dije Pérez, en la calle Obispo Codina.

Fundado en 1984 en la eclosión de lo que fue la movida madrileña, Los Toreros Muertos mantiene entre sus miembros a Many Moure y al argentino Guillermo Piccolini, además del popular e histriónico Pablo Carbonell, el trío fundador de este irreverente proyecto musical. El último trabajo del grupo se editó en 2015 con el título de Toreros Muertos en vivo, grabado en el Gran Teatro Falla de Cádiz, primer disco desde 1992 cuando se lanzó el álbum Los toreros muertos cantan en español (1992), además de un puñado de canciones que fueron apareciendo en este tiempo.

"En este tiempo nos hemos dado cuenta de que ironizar sobre los estilos es una de las aspiraciones de Los Toreros Muertos. Esta idea iconoclasta se nos desdibujó en nuestra última etapa porque nos creíamos que éramos un grupo de rock and roll. En realidad somos algo mucho más evolucionado, somos un grupo de payasos", decía Pablo Carbonell a propósito del directo en Cádiz con motivo del 30º aniversario.

El debut de Los Toreros Muertos se produjo en 1986 con 30 años de éxitos, donde se incluían clásicos de su repertorio como Mi agüita amarilla o Yo no me llamo Javier. A éste seguirían otros discos como Por Biafra (1987) y Mundo Caracol (1989), además de varias compilaciones de grandes éxitos.

Ahora con este Nuevo Chou, Pablo Carbonell pretende introducir el trabajo literario y musical de Krahe en el universo pop: "Hemos reunido los temas que componen un Krahe lúdico pero también comprometido socialmente o directamente filosófico", asegura. Once canciones de Krahe ( Paréntesis, Don Andrés octogenario, Sábanas de seda, Dónde se habrá metido esta mujer, Nembutal, Un burdo rumor, Cromosoma, Nos ocupamos del mar, Antípodas, Hoy por hoy y No todo va a ser follar) que se intercalan con los temas clásicos de la banda y otros tres nuevos con influencia del cantautor y poeta.

Según explica Carbonell, el reto de conseguir que los temas de Javier Krahe sonaran integrados con las canciones de Los Toreros Muertos "lo hemos conseguido, después de varios conciertos en los que cada repertorio están entrelazados creando la atmósfera habitual de un concierto nuestro: diversión y emoción a mansalva".

Pablo Carbonell ya había dejado entrever a comienzos de año que tenía intención de activar a Los Toreros Muertos, si bien prefirió entonces no avanzar más detalles de lo que le reservaba el calendario. Con el anuncio de que iba a concontinuar con su carrera musical, "pero no en solitario, sino centrándome en mi grupo, en el de siempre", según las declaraciones que hizo en Sevilla en enero pasado, y recogidas por la agencia Efe. "La música tiene un componente de interpretación y ahí me he enfilado yo. También me gusta mucho escribir, en fin, lo más importante es no aburrirse ni aburrir, desde luego", aseguraaba Carbonell.