Ford cumple 75 años en plena forma y listo para rodar la quinta entrega de Indiana Jones

Genio y figura. Harrison Ford cumple 75 años hoy, jueves, a menos de tres meses de estrenar la secuela de Blade Runner y preparado para rodar la quinta entrega de Indiana Jones, todo ello tras reactivar con enorme éxito el papel de Han Solo en Star Wars. "Yo quiero que ocurra todo. Quiero aprovechar cada oportunidad que se me presenta. He tenido una gran carrera y si hay algo que ha impedido que me duerma en los laureles es el trabajo. No quiero parar", dijo el actor en una entrevista en 2013.

Por entonces no se había confirmado si estaría en El despertar de la fuerza, el séptimo capítulo de Star Wars, o si volvería a interpretar al mítico arqueólogo de sombrero y látigo a las órdenes de Steven Spielberg.

Pero lo que Ford desea, Hollywood lo pone en marcha.

Dos años más tarde, ya presentando El despertar de la fuerza (la tercera película de mayor recaudación en la historia), el intérprete charló con Efe sobre la continuación de Blade Runner, dirigida por el canadiense Denis Villenueve: "Es un muy buen guion. Realmente no esperaba que apareciera esta secuela, pero es una continuación muy bien diseñada".

Blade Runner 2049 verá la luz el 6 de octubre y, aunque apenas han trascendido detalles sobre la historia, Ridley Scott, productor de la cinta en esta ocasión, ha asegurado que uno de los grandes debates de la ciencia ficción, el de si Rick Deckard, el personaje de Ford, es un replicante o no, tendrá finalmente respuesta.

"De una manera u otra, se revelará", afirmó el actor estadounidense en declaraciones al portal IGN.