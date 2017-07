El Festival de Jazz llega a Vecindario y Santa Brígida

Los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Santa Brígida albergarán hoy y mañana, respectivamente, cuatro conciertos del 26ª Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken. Becca Stevens y Ximo Tebar actúan desde las 21.00 horas de hoy en la plaza de San Rafael, en Vecindario; mientras que Ivan Lins y Ella at 100, The Latin Side of Ella Fitzgerald subirán mañana,a la misma hora, al escenario del Parque Municipal de Santa Brígida.

Tras su inicio el pasado 7 de julio, el 26º Canarias Jazz & Más alcanza su ecuador después de unas últimas fechas marcadas por la banda Woman to Woman, el miércoles en el Teatro Pérez Galdós, y Jacob Collier, anoche en el Teatro Guiniguada. De 22 años de edad y afincado en Londres, Collier demostró el por qué de su fama en un espectacular concierto que queda en la historia del festival.

Cantante, compositora y multiinstrumentalista de Nueva York, Becca Stevens construye su carrera musical sobre elementos del pop, el indie-rock, el jazz, y la música tradicional de los Appalachian, según la organización del festival obre una de las protagonistas de la velada de hoy en Vecindario, aclamada por su capacidad única de crear composiciones exquisitas tanto para ella como para artistas como el legendario David Crosby, el cantante José James y el pianista clásico Timo Andrés. Nacido en Valencia, Ximo Tebar toca la guitarra desde los 7 años y se dedica profesionalmente a la música desde los 17 años, una etapa en la que ha realizado giras y grabaciones por España, Europa y América tanto liderando su propio grupo como junto a prestigiosos solistas como Johnny Griffinn, Benny Golson, Joe Lovano, Tom Harrell, Tete Montoliu, Anthony Jackson, Lou Bennett, Lou Donaldson, Louie Bellson, Joey DeFrancesco o Jan Ackerman.

Ganador de varios Grammy, el brasileño Ivan Lins mostrará parte de su repertorio tras 45 de carrera y la banda canaria Ella at 100 homenajerá en el centenario del nacimiento de Ella Fitzgerald.