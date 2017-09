Daenerys es de Las Palmas

Siga usted o no la trama de, la serie que produceestá presente en nuestras vidas desde el día de su estreno -el 17 de abril de 2011-. A estas alturas, a falta de su resolución con la emisión de la última temporada, es casi imposible no haberse cruzado con un fanático de una producción que bate récords de audiencia en la televisión. Los nombres de los protagonistas, después de tantos episodios épicos, muertes a tutiplén, traiciones, venganzas, amoríos varios y unas cuantas batallas sangrientas, empiezan a ser familiares. Y cuando se subraya lo de familiares no es una exageración: algunos ya aparecen en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) como nombre propio de una persona. Y, en esa moda,sobresale a nivel nacional: acoge el porcentaje más alto de 41-madre de dragones de la casa Targaryen- registradas en España.