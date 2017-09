Diecisiete jóvenes aspiran a la corona de Miss Universe Spain Las Palmas

Mogán es el municipio escogido esta noche para celebrar la gala de Miss Universe Spain Las Palmas, uno de los eventos de belleza con mayor repercusión mundial, que podrán seguir a través de las redes sociales más de 90 países, según explica José Almansa, el delegado de la organización en la provincia de Las Palmas, durante la presentación de las candidatas que aspiran a la corona del certamen

17 son las jóvenes canarias que desfilarán esta noche por el Puerto de Mogán, en un acto previsto a las 21.00 horas, en el que también actuarán los artistas canarios por los que ha apostado la organización para amenizar el evento.

Una de los artistas es Cristina Ramos, cantante canaria reconocida a raíz de su triunfo en Got Talent España 2016, cuya " versatilidad y calidad de voz es capaz de combinar la ópera, con el rock, el funky o los boleros", expresa con admiración José Almansa. Durante la velada también participará el cantante canario Rubén Dizá, que pondrá ritmo al certamen con su último single Me Quedo Aquí. Esta canción invita a bailar, a la reflexión y a la motivación. Ha sido presentada en exclusiva en Televisión Española y está en el núme-ro 4 de la lista de éxitos de Click and Roll música y redes de 40 Principales Canarias. Dizá asegura que "la canción es una inyección de fuerza y voluntad que invita a seguir adelante a pesar de los inconvenientes que, en ocasiones, presenta la vida. Humor irónico y optimista para superar situaciones tóxicas."

Las candidatas a Miss Universo conocieron a los artistas canarios en un encuentro en el que también estaba presente el diseñador que ha creado los vestidos que lucirá la candidata ganadora en el mismo certamen a nivel nacional, Oliver Hernández.

El joven diseñador grancana-rio ha sido finalista en el concurso de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda en dos ocasiones, ganando el segundo premio en 2009. También ha estado presente varios años consecutivos en la Gran Canaria Fashion and Friends con su marca Óliver Hernández y con su segunda marca colaborativa Abotonados.

Hernández será uno de los miembros del jurado en la gala de esta noche y, así mismo, será el encargado de vestir a la candidata ganadora en Miss Universe España que tendrá lugar a final de mes, en Málaga. La ganadora de Miss Universo Las Palmas lucirá dos vestidos del diseñador, una fantasía inspirada en la vestimenta típica canaria, y un vestido de noche con flores bordadas y pedrería de color rosa maquillaje.

De Mogán a Teror

La gala de esta noche será el broche de oro de una semana cargada de actividades desarrolladas por diferentes puntos emblemáticos de la Isla. El pasado jueves, las aspirantes, ataviadas con vestimenta tradicional del siglo XVIII de la isla de Gran Canaria, posaron junto a la carreta de Mogán, municipio sede de este concurso de belleza y donde estuvieron arropadas por la comitiva del propio municipio. En Teror , y siguinedo la tradición, le pidieron a la Virgen del Pino suerte para cumplir uno de sus "sueños".