El cantante de country Don Williams, ´Gentle Giant´, fallece a los 78 años

El cantante estadounidense Don Williams, miembro del Salón de la Fama de la música country y conocido por sus populares baladas, ha fallecido a los 78 años tras una corta enfermedad, según informa la edición digital de la revista People.

Tras comenzar su carrera en Nashville a finales de la década de 1960 y firmar un contrato a comienzos de los 70, Williams, apodado Gentle Giant ( El gigante apacible) por su altura y delicada voz, entró en las listas de éxitos por primera vez en 1973 con el tema The Shelter of Your Eyes.

Esa cima la repetiría en numerosas ocasiones con canciones como Tulsa Time, Good Ole Boys Like Me, You're My Best Friend, It Must Be Love o I Believe in You, posiblemente su canción más recordada.

El artista, que completó su última actuación en 2016, logró un total de 17 números uno a lo largo de su trayectoria, que comenzó de la mano de la banda de folk-pop Pozo-Seco Singers.

"Es hora de colgar el sombrero y disfrutar de un tiempo de tranquilidad en casa", dijo tras su retirada. "Estoy muy agradecido a mis fans, a mis amigos y a mi familia por el amor y apoyo eternos", agregó. Este mismo año, Williams fue objeto de un disco homenaje denominado Gentle Giants: The Songs of Don Williams, que incluía versiones de sus éxitos a cargo de artistas como Garth Brooks o Lady Antebellum. Williams pasó a formar parte del Salón de la Fama de la música country en 2010.