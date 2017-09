El Dr. Madden sale a escena

El actor, cantante y modelo Roger Berruezo (Gerona, 1985) regresa a Gran Canaria esta vez como protagonista de reparto del musical 'Casi normales', que el jueves 14 celebra su estreno nacional en el Teatro Pérez Galdós. A Berruezo le toca interpretar al doctor que guía los pasos de Diana Goodman, el personaje central de la trama que defiende la cantante y actriz Nina. "Éste es el típico escpectáculo que funciona con el boca a boca", asegura.

"El teatro es espectacular", señala Roger Berruezo desde el patio de butacas con la mirada fija en el escenario del Pérez Galdós mientras se construye el armazón de la casa en la que se desarrolla el musical Casi normales. El actor y cantante se declara encantado de regresar a la Isla y de hacerlo de la mano de Nostromo Live, la división teatral de Nostromo Pictures, del grancanario Adrían Guerra, que se estrena en la escena con esta obra de Brian Yorkey, autor de Por 13 razones, con música de Tom Kitt, estrenada en Broadway en 2008 y que ha recibido tres premios Tony y un Pulitzer de teatro, y un aluvión de reconocimientos y de éxito en las versiones que han llegado a Argentina o Italia.

La versión española tiene su prueba de fuego en la capital grancanaria este jueves 14 de septiembre con doce funciones hasta el día 24, de la mano de Nostromo Live con la dirección de Luis Romero, responsable igualmente de la versión argentina, música de Xavier Torras, y un elenco de actores y cantantes en el que participan, además de Roger Berruezo, la cantante y actriz Nina en el papel de Diana Goodman, la madre afectada por un trastorno bipolar sobre quien pivota el argumento, Nando González, Guido Balzaretti, Jana Gómez y Fabio Arrante.

Berruezo ya ha probado las tablas del Galdós. Fue en 2009 cuando vino de protagonista con la gira de verano del musical Hoy no me puedo levantar. Y su última visita a la Isla fue con el equipo de la película Cómo sobrevivir a una despedida (2015), de Manuela Moreno. "Lo importante es volver a trabajar con Nostromo. Estuve aquí con ellos en el rodaje de Cómo sobrevivir a una despedida, y regresar ahora con Nostromo Live, la nueva productora de teatro, me hace mucha ilusión". Asegura el actor y cantante en vísperas del estreno que "este espectáculo tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, entre ellas que no es conocido aquí en España. Nosotros sabemos que es un musical espectacular y buenísimo, pero el público de la calle no lo va a conocer".

En su opinión y enumerando el Pulitzer, los varios Tony, que haya sido igualmente un éxito en Argentina, y que en enero próximo "se reestrena por sexto año consecutivo", Berruezo tiene claro y así lo transmite, que "es un espectáculo redondo en cuanto a dramaturgia y música, está todo muy bien acompañado, y es una música que tengo muchas ganas que la gente descubra, como el típico disco de rock que tendrías en el coche, y también hay baladas preciosas cantadas por Nina".

En el musical, al actor catalán le toca defender en escena a los médicos que atienden a Diana Goodman, y se ha integrado en el papel de manera natural con la complicidad del resto del equipo artístico. "Todas mis secuencias son con Nina, algunas son con Nando González, el personaje de Dan, su marido, y desde el primer día hemos conectado muchísimo, todo ha sido muy fácil, todo muy dispuesto", señala.

Es la primera vez que trabaja con Nina, aunque precisa que "logicamente nos conocíamos del mundo del musical y teníamos ganas de trabajar juntos, pero no habíamos coincidido, yo estoy encantado y además aprendiendo los dos de los dos y alucinando con lo bestia que es tener delante a una persona que cada día de ensayo durante todo el mes de agosto ha hecho la nota perfecta y no ha fallado nada".

Sobre sus personajes, Roger Berruezo detalla que "en la obra son dos doctores, el Dr. Fine, y luego Madden". El primero es el psicofarmacólo de Diana Goodman, "su amigo del alma, el que le da las pastillas, y ella está encantada con él", puntualiza, y el Dr. Madden, psicólogo, quien "va a intentar llevar a la protagonista por diferentes caminos a través de diferentes técnicas para que pueda despertar y ver un poco en la realidad en la que está".

El trastorno bipolar que afecta a la protagonista cambia el curso de la vida doméstica, y es el hilo conductor de esta obra, que aunque se antoja como un musical dramático, tiene sus pasajes de fina ironía. Según Berruezo, "lo que pasa a su alrededor con sus hijos, su marido, ella con su médico y ella misma, la hija de 17 años, cómo son las niñas a esa edad, rebeldes, que no se entiende con los padres, eso se ve mucho, unos padres muy jóvenes, y creo que el público se va a sentir identificado con esas situaciones las tengas cerca o no, y es algo que podría pasar en cualquier familia".

Con doce funciones por delante desde el próximo jueves, al actor y cantante confía en que el público grancanario llene el Pérez Galdós y se enamore de esta producción. "Después de Gran Canaria habrán otras ciudades en las que el reto será el mismo, pero lo primero es el estreno aquí, y lo que esperamos es que la gente llene el teatro. Este es el típico espectáculo que funciona con el boca a boca, que la gente que viene, si le ha gustado, que creo que va a gustar, invite a otros a venir. No es como Mamma Mía! o Cabaret".

Roger Berruezo comparte la aseveración de Nina y del director Luis Romero sobre el cambio de ciclo en la producción de musicales en España que traerá el estreno de Casi normales. A su juicio, "estamos encantados de que haya tanta oferta musical y que haya tanta demanda. Yo empecé en 2009 en un musical en Barcelona, y se llamaba Qué, me metí de inmediato en la gira de Hoy no me puedo levantar, y recorrimos media España con un fenómeno que no se había visto nunca y que llenó teatros donde quiera que se representaba. Después hice de Gastón en La Bella y La Bestia, y ahora que se apueste por espectáculos como Casi normales se agradece mucho desde la profesión, porque pasa el tiempo y todo evoluciona, y el teatro también: se actúa y se canta distinto".