Los canarios queremos un trío

Un trío. Esa es la fantasía sexual por la que suspiran más canarios. Al menos eso se desprende de los resultados obtenidos en el barómetro de opinión Los jóvenes españoles y el sexo elaborado por Control -marca innovadora, divertida y de calidad especialista en bienestar sexual-, que desde hace seis años realiza este estudio para analizar los hábitos y actitudes de los jóvenes canarios y para concienciarles de la importancia de usar preservativo.



Según el barómetro, donde caben dos caben tres y parece ser que la cama de los canarios no es ninguna excepción: el trío es la principal fantasía sexual para el 39,1% de los encuestados canarios, frente al 36,6% de la media española. Eso sí, no siempre querer es poder y, en asuntos de cama, está visto que muchas veces hay que conformarse con la imaginación€ y quedarse con las ganas: tan sólo el 11,3% de los canarios dice haberla practicado alguna vez. Le sigue el teledildonic ( masturbación por control remoto) (32,3%) y el roleplaying o juego erótico en el que se interpreta un papel durante el acto sexual (24,8%).

Además de poner en práctica estas fantasías, el 89,6% de los encuestados afirma querer probar cosas nuevas para salir de la rutina, especialmente posturas nuevas (74,8%) y practicar sexo en sitios públicos (52,9%).

Cantidad y calidad no son lo mismo

Otro de los datos más relevantes del barómetro Control 2017 tiene que ver con la calidad del sexo de los canarios: cantidad no siempre es igual a calidad, y la prueba es que un 68,4% de los encuestados afirma practicar sexo, al menos, una vez a la semana, aunque al 49,6% le gustaría hacerlo cada 2-3 días y, al 34,6%, directamente todos los días.



De cualquier modo, y al igual que ocurría con el trío, una cosa es lo que se desea y otra lo que se cumple. Por eso, pese a que la gran mayoría de los canarios opina que, sólo el 35,3% afirma que esa es su frecuencia, mientras que el porcentaje cae a un 8,3% cuando se trata de sexo a diario.

Pero el Expectativa vs. Realidad no parece ser un problema para los canarios a la hora de valorar sus relaciones sexuales. Así, hasta un 85,7% asegura estar muy satisfecho con su vida sexual, mientras que solamente un 3% reconoce tener una satisfacción sexual baja. Viendo estos datos, no es de extrañar que un 72,9% le da una alta importancia al sexo en su vida.