Cultura garantiza el 34o Festival de Música

El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gibierno canario, Isaac Castellano, anunció ayer en el Parlamento regional que el 34º Festival de Música de Canarias se celebrará entre los meses de enero y febrero de 2018, y que "en fechas próximas, en unos diez días", se presentará la programación.

Castellano hizo estas declaraciones ante las preguntas formuladas por el diputado socialista Gabriel Corujo, quien le cuestionó cómo pensaba el Gobierno afrontar este festival sin que tenga un director/a elegido y con "un agujero económico importante" de 410.000 euros fruto del déficit de tesorería que deja la edición de 2017.

El consejero confirmó que habrá Festival sin abundar ni en programación, presupuesto, y tampoco sobre el perfil del futuro responsable del evento, después de que la anterior responsable del área, a petición del tribunal calificador, declarase desierto el concurso público al que optaban nueve aspirantes. "No voy a negarle que el día de la toma de posesión hubo que abnunciar que el concurso quedaba desierto y era un contratiempo importante", contestó Isaac Castellano ante la cámara regional. "De heco -prosiguió- muchos cuestionaban [el Festival] e incluso aconsejaban que no se celebrase". El consejero subrayó que a su juicio "al festival se le han metido presiones excesivas en el último año y me parece negativo".

El consejero reiteró su compromiso de tener el próximo año "un festival de calidad", y del que dará más detalles en los próximos días. "Hay que cerrar una serie de flecos y de agenda", señaló Castellano, al tiempo que negó que entre sus previsiones esté el diseño de "un festival de mínimos", tal como le dijo el diputado socialista. Gabriel Corujo le replicó a Castellano que la intención del Gobierno respecto al Festival en 2018 es "intentar salir del paso" toda vez que puso en duda la capacidad del equipo del Festival de "conseguir orquestas de renombre que puedan venir y mofificar su agenda".

En este sentido, antes del relevo en la Consejería y con el visto buen del comité asesor del Festival, se cerraron al menos tres contratos de cara a 2018 que garantizan la presencia en las Islas de la Orquesta Filarmónica de Münich, con dirección de Pablo Heras-Casado al frente; la Orquesta de Cámara de Viena; y la Orquesta Filarmónica de Novosibirk. La Filarmónica de Munich, que está en gira por varias ciudades españolas en febrero de 2018, anuncia en su página web tres fechas en Canarias: el 15 de febrero en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife; el 15 en el Alfredo Kraus; y una tercera el 17 de febrero en Fuerteventura, si bien se señala que en el concierto será en el Auditorio Teobaldo Power, que se encuentra en La Laguna.

En estos conciertos, la formación germana interpretará un programa con la Sinfonía nº 50, de Haydn; la Sinfonía nº 7, de Dvorák; y el Concierto para piano y orquesta núm. 3, de Bartók, con el concurso de Javier Perianes.

En cuanto a la Orquesta de Novosibirsk, también en gira por España en enero -el 23 estará en Murcia- viene con la partitura de Iván el Terrible, de Prokofiev, compuesta para la trilogía de Sergei Einsestein, y con dirección de César Álvarez.

En cuanto al futuro director/a del Festival de Música, y cuestionado ayer Isaac Castellano sobre cómo se elegirá tras dar por desierto el concurso, señaló que "está bastante avanzado pero a día de hoy [por ayer] no le puedo proporcionar un nombre". Previsiblemente se haga un nombramiento directo tras valorar el perfil de los aspirantes, e incluso se baraja la opción de no nombrar a nadie para 2018 y hacerlo de cara a 2019, y que el 34º Festival se organice con el habitual equipo de producción.