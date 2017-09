La periodista Marisol Ayala descubre sus 'Historias Prestadas'

La periodista grancanaria Marisol Ayala presenta en el Club LA PROVINCIA su libro Historias Prestadas (Mercurio, 2017), donde reúne una selección de sus mejores columnas publicadas en este diario, en los que espeja la realidad de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos 30 años a través de los testimonios directos de sus vecinos.

El acto se celebrará esta tarde, a partir de las 20.00 horas, donde la autora estará acompañada por la periodista Cira Morote, jefa de la sección de local de LA PROVINCIA, y por la historiadora Coca de Armas, prologuista del volumen. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

La iniciativa de este volumen periodístico germinó a tenor de la designación de Marisol Ayala como Hija Predilecta de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 2015, tal como confiesa la autora, puesto que "la inmensa mayoría de todas esas columnas que yo he ido haciendo hablan de historias que ocurren en esta ciudad de la que hoy soy hija predilecta", revela. "Entonces, pensé que ya era el momento de que a esta ciudad, que se ha portado tan bien conmigo, le devolviera lo que he escrito", declaró la periodista en una entrevista reciente a LA PROVINCIA, donde despegó la trayectoria de Marisol Ayala hace más de tres décadas y que define como "mi casa".

Así, el recorrido periodístico de Historias Prestadas refleja la evolución social de la capital grancanaria a lo largo de los años a través del relato de distintos acontecimientos, sucesos, casos de atropellos de derechos e historias cotidianas de ciudadanos anónimos a los que Ayala prestó su atención para brindarles voz en los medios de comunicación. "No he hecho otra cosa en mi vida que contar lo que le pasa a la gente", resume la autora.

Además, el volumen incluye una amplia introducción sobre sus motivaciones personales para ejercer "un tipo de periodismo social, humano y cercano", que la propia Ayala reivindica hoy en día "más que nunca" porque "sales a la calle y hay problemas sociales en todas las esquinas".

A su juicio, el periodismo, que al igual que García Márquez define como "la profesión más hermosa de mundo", debe ejercerse a pie de calle, lejos de los despachos e imbuyéndose del pulso diario de la realidad cercana. "El periodismo está en la calle, porque la vida está en la calle. Yo nunca me he cansado de escuchar. Y sé que, por eso, una no deja de ser periodista nunca", sostiene.

Especializada en el área de sanidad durante más de una década, la periodista compartirá sus experiencias detrás de la narración de casos insólitos en la Isla, como la muerte de cuatro niños en el Hospital Materno Infantil por hidrocefalia a causa de una mala praxis médica, entre otros muchos casos de neglicencia en el sistema sanitario público de Canarias; el asesinato de un joven a comienzos de los 90 en el portal de los antiguos Apartamentos Astoria; o la sonada sobredosis de la supermodelo Naomi Campbell a su paso por el Hotel Santa Catalina.

En definitiva, un paseo por la realidad más dura en las últimas décadas en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de una de sus testigos más comprometidas.