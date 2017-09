El reportero canario de Ana Rosa critica el avance de las microalgas en las playas

Las microalgas han sido las protagonistas del verano en Canarias. En esta ocasión, el periodista y colaborador canario de 'El Programa de Ana Rosa', ha denunciado a través de un vídeo en las redes sociales de una macromancha de cianobacterias entre las aguas de Tenerife y La Gomera.





"Así amanecen mis islas? No he parado de verlo en el vuelo La Gomera Tenerife ahora mismo. Da pena y verguenza ? ¿Hasta cuándo? @PresiCan", afirma. Este tipo de fenómenos se ha repartido por todo el archipiélago.Este mismo miércoles, una mancha de microalgas se ha acercado aSegún fuentes detodavía no ha entrado en zona de baño. En el caso de hacerlo, Cruz Roja valorará el alcance y su tamaño de la misma. A continuación procederá a subir la bandera roja o amarilla en el punto que resulte afectado.