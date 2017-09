'Mujer Pantalla', ganador del I Concurso de Microrrelatos Charter100 GC

"Se pasaba el día delante del ordenador, era su obsesión. Vivía pendiente de las redes sociales, del correo electrónico, de los chats..." Este es el primer párrafo del microrrelato ganador, Mujer Pantalla, del Concurso de Microrrelatos Charter 100 GC. Su creadora es la profesora, escritora y poeta María Luisa Ortega, de 59 años.

Mujer Pantalla se inspiró en sus observaciones sobre la realidad de muchas mujeres jóvenes que viven enganchadas a las redes sociales, internet... "Lo que me preocupa o lo que me llama la atención del día a día es lo que me invita siempre a escribir. En este caso, las adicciones sin sustancias es el tema de Mujer Pantalla, apunta la ganadora del concurso .

Un total de 14 microrrelatos fueron los que se presentaron al concurso que pedía un tema libre e inédito a desarrollar en un máximo de 200 palabras. El objetivo principal ha sido fomentar la expresión, creatividad y participación de las asociadas.

El hotel AC en la capital grancanaria fue el escenario del acto, del que resultó como tercera clasificada Albertine de Orleans, con el relato Volveré a sonreír; mientras que el segundo galardón ha recaído en Mª del Carmen González con el relato Conexiones en el Tiempo.

El concurso ha sido patrocinado por Champagne Taitinger España y grupo Chivite, y la presidencia de Charter 100 GC estuvo a cargo de Nardi Barrios.