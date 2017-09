El Diputado del Común solicita información a Sanidad por un posible caso de vulneración a la intimidad

El alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas solicitó el seis de septiembre a la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (ODDUS) información sobre una queja planteada por la jurista Isabel Aguilar referente a la "posible vulneración a la intimidad" respecto al tratamiento de su historia clínica (HC) por parte del Servicio Canario de Salud (SCS); así como por la tardía inclusión de su caso en la lista de espera, lo que le ha obligado a acudir a la Sanidad privada. "Me he visto obligada a recurrir a la Sanidad privada, ya que era posible que para cuando llegara final de año el especialista al que me habían derivado no hubiera podido pautar tratamiento porque tal vez ya no hubiera tenido sentido y hubiera podido tener consecuencias negativas". Esto no ha sucedido gracias a que "afortunadamente, el esfuerzo del médico de familia con el sistema privado han traído buenos resultados, pero no es una situación resuelta, ya que no se puede estar vigilando un tratamiento cada tres o seis meses en la vía privada", explica a LA PROVINCIA Isabel Aguilar.



Frente a esta reclamación, el Diputado del Común expone en su respuesta: "tras haber analizado la documentación aportada, ponemos en su conocimiento que su reclamación ha sido admitida a trámite por reunir los requisitos formales establecidos para ello en la Ley 7/2001. Le comunicamos que nos hemos dirigido a la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios para recabar información acerca del asunto que nos ha planteado". Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad explican que no pueden comentar el caso con el objeto de salvaguardar el derecho a la protección de datos del paciente.

Este procedimiento se ha llevado a cabo tras diferentes reclamaciones realizadas en febrero y junio de este año en la Gerencia del Hospital Universitario de Canarias, la ODDUS, e incluso en la Dirección General del Servicio Canario de Salud por parte de la que fue presidente de la I Jornada de Patología Dual celebrada en Canarias el año pasado. "Creo que tengo unos derechos y no voy a frenarme hasta que estos se cumplan porque yo no me puedo permitir ir cada dos o tres meses a la Sanidad privada". Ante la primera reclamación en la que mostraba su disconformidad por errores de datos en su historial clínico, que "provoca un trastorno en el correcto seguimiento de mi tratamiento", expone la afectada, el organismo pertinente no encontró en el defecto algún acto de "vulneración del derecho a la intimidad".

Desde el comienzo de su tratamiento, hace un año ya, Isabel Aguilar requirió a la Administración sanitaria discreción en relación a su historial clínico debido a que trabaja y es conocida en el sector. A pesar de ello, el pasado mes de junio de nuevo se encontró con los datos de su expediente "totalmente trastocados", e incluso sin médico asignado. "Lo que ha sucedido es incomprensible. Me he quedado sin palabras cuando aparecí sin médico asignado y tuve que acreditar que era residente en España. Mis datos aparecieron de forma errónea a cómo se habían aportado en un primer momento. Aparecían de una forma muy confusa, llegándose a mezclar con datos de los que yo no era titular, que ni había ofrecido ni aparecían originariamente en el fichero informático".

Ante esta situación, el Servicio Canario de Salud ha comunicado a la paciente que su segunda reclamación se está estudiando, aunque no ofrece un plazo de respuesta. En esta espera la abogada dice sentir "perdida de confianza y ausencia de garantías", por lo que se ha visto obligada a solicitar amparo ante distintas administraciones e instituciones.

Además asegura que el tratamiento de su historial clínico por parte del Hospital Universitario de Canarias (HUC) no ha sido"óptimo. Por el hecho de trabajar y ser conocida en el sector, siempre fue algo que vigilaba, ya que esto, unido a sufrir una situación de salud mental, no me ofrecían las mayores garantías".

Tras el paso de dirigirse al Defensor del ciudadano, cuyo titular es Jerónimo Saavedra , Aguilar se plantea continuar con su lucha por la vía legal: "quiero y necesito plantearme de forma serena si tiene relevancia penal a fin de acudir a sede judicial, ya que hay que recordar que el simple acceso a la historial clínico sin autorización pudiera tener contenido penal".

Espera para la lista de espera

Por otro lado, Isabel Aguilar denuncia también la "lentitud" de la Sanidad canaria a la hora de gestionar el ingreso de su caso en la lista de espera, con los perjuicios que eso conlleva para un tratamiento de anorexia nerviosa, que es el que padece."Muchas veces la recuperación para casos como mi situación requiere de pruebas y tratamiento especializado donde el factor tiempo es esencial. Por tanto, lo que no se puede permitir es que te pongan en una lista de espera cerca de medio año", aseguró.

Ademas, Aguilar añade su falta de entendimiento ante el comportamiento de la responsable máxima del HUC: "si manifiestas poniendo en valor el Servicio que te atendió, la gerencia te envía una misiva de agradecimiento, pero si persistes en tus reclamaciones por vulneración de derechos, tardan medio año en contestar en el mejor de los casos". En la misma línea se pregunta si "es este el sistema que realmente queremos y si quiénes no permanecemos impasibles, nos merecemos esto".