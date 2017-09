5G, el puntazo de la telefonía móvil que cambiará nuestras vidas

Si la cuarta generación de telefonía móvil nos acostumbró a la velocidad punta la que se avecina con el 5G traerá consigo una revolución integral que cambiará no solo el paisaje de las comunicaciones sino también el hábitat tecnológico y la maquinaria de producción. Cuesta darse cuenta de la magnitud de esta nueva ola cuando el 4G es aún inalcanzable para no pocos usuarios, pero los expertos dan por hecho que nuestro pequeño mundo se hará aún más grande en lo que a telecomunicaciones se refiere. Mayor cobertura, más dispositivos conectados, baterías que verán su duración prolongada, ajuste a la baja del gasto de energía en la red. Lo iremos viendo a medida que se desarrolle en otros países porque España es diferente y está muy lejos de la avanzadilla de los que van en cabeza, aunque quede el consuelo de tantos de que el resto de Europa tampoco va muy rápido. España aún no ha abierto la subasta de frecuencias y, de momento, solo habilitará la banda de 3,5 GHz para facilitar las pruebas a los operadores. La prioridad es extender la cobertura de 4G y de la banda fija, lujos de los que no puede beneficiarse un treinta por ciento de la población. De ahí la "astronómica" cantidad presupuestada para estudiar la liberación de la banda de 700 Mhz necesaria para el 5G: 570.000 euros.

El nuevo estándar de banda ancha inalámbrica presenta unas credenciales avasalladoras que quizá no entusiasmen al usuario común, conforme en muchos casos con su modesto 3G o su cumplidor 4G. Pero impresionan al más conectado. Las conexiones, por ejemplo, serán cien veces más veloces (de momento: ya se habla de cifras estratosféricas en el futuro) con una media de 20Gps. Las transferencias se podrán realizar casi en un abrir y cerrar de ojos. Jauja para las descargas de archivos. Sin embargo, lo que más llama la atención no es esa rapidez, que hace palidecer de envidia incluso a la fibra óptica, sino la reducción en el tiempo de respuesta de los aparatos. Los diez milisegundos del 4G a la hora de ejecutar un mandato pasan a ser uno. Al común de las mortales le pueda dar igual esa diferencia pero no así a lo que se conoce como internet de las cosas. Y es que ya no estamos hablando de conectar móviles, tabletas u ordenadores sino de poner en la misma onda vertiginosa a vehículos autónomos (un sector especialmente beneficiado por su necesidad de procesar una cantidad inmensa de datos al instante), electrodomésticos, luces, collares de perro, cerraduras, calefacción o artículos de todo tipo que nos llevamos puestos con conexión a Internet: de los siete mil millones actuales se podría pasar a los cien mil. El 5G será un aliado perfecto para la robotización industrial, las empresas de juegos y ocio inmersivo, el vídeo de ultra-alta definición y 3D o la medicina remota.

Juegos de Invierno

Las previsiones marcan el año 2018 como línea de salida para el 5G después de que se someta a pruebas en los Juegos de Invierno de Pyeonhchang. Primero, Corea del Sur. Luego, EEUU y Japón. Los de siempre, vaya. Las primeras antenas para la nueva generación celular podrán verse en 2020 así que aún falta bastante para que lleguemos a disfrutar del punto 5G. Todo empezó en el mundo de la tecnología inalámbrica con el añejo 1G, sustituido por el 2G cuando se hizo posible el envío, entonces mágico, de SMS entre dos dispositivos. El 3G permitió hacer llamadas, enviar mensajes de texto y navegar por internet. El 4G dotó de mayor velocidad a todas esas acciones. Se incorporó el LTE ( Long Term Evolution, o evolución a largo plazo) que dio robustez y velocidad a la cuarta generación. Hoy, el 4G LTE alcanza una velocidad de un gigabit por segundo. El 5G la llevará a los 10: una película en HD se descargará en segundos. Visto y ya vista. El futuro es suyo: habrá miles de millones de dispositivos conectados a la red gracias al nuevo protocolo. Se llama 5G.