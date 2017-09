El Negrín trata con hipertermia a 140 pacientes con tumores

La utilización del tratamiento de hipertermia en tumores combinado con otras terapias como pueden ser la radioterapia o la quimioterapia permite mejorar los resultados del tratamiento de los pacientes con cáncer, informaron desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Desde junio de 2015 hasta ahora, el tratamiento de la hipertermia ha sido utilizado en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín en 140 pacientes con un total de 150 lesiones y se ha logrado un control elevado de la patología (superior al 85% a los seis meses), detallaron las mismas fuentes mediante una nota de prensa.

La hipertermia consiste en el calentamiento del tumor a altas temperaturas (43º), lo que facilita un aumento del flujo vascular en el tumor. Además, otro factor importante es que la muerte celular que provoca la hipertermia permite la liberación de antígenos que activan el sistema inmune. Ambos efectos hacen que tratamientos como la radioterapia sean más efectivos.

Aunque se puede utilizar en la mayoría de los tumores, en este centro hospitalario se aplica sobre todo en pacientes con cáncer de recto, páncreas, tumores cerebrales y metástasis, entre otros. Se aplica dos veces a la semana, siempre, en combinación con radioterapia y/o quimioterapia, sin precisar estar ingresado. Además, no interfiere de manera negativa con ningún tratamiento, no implica toxicidad y sólo 5 de cada 100 pacientes no lo tolera.

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín forma parte del Grupo Español de Hipertermia y es uno de los centros españoles con mayor experiencia en este campo. Además, en el XIX Congreso de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica celebrado el pasado mes de junio en Santander, los profesionales del centro isleño comunicaron los datos que demuestran la importancia del tratamiento de hipertermia.