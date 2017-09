Tres cantantes y un destino

Lérica es un trío formado por Tony Mateo, Juan Carlos Arauzo y Rubén Noel, que de la mano de Universal Music se ha convertido en un fenómeno en redes sociales gracias a canciones como 'Mi rumbera'. "No somos un proyecto de 'boybands', hacemos música comercial pero nada prefabricado", asegura Mateo. El grupo ya trabaja en nuevas canciones con el objetivo de lanzar su segundo álbum tras el estreno con 'Cien mil motivos' (2016).

Dos gaditanos y un barcelones, Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo, y Rubén Noel. Tres cantantes que comenzaron a jugar con la música en busca de fama en distintos concursos televisivos, y que al cabo del tiempo comparten proyecto musical: Lérica. El trío fue uno de los invitados a la gala en favor de la Asociación Pequeño Valiente, que se celebró el pasado sábado en el Gran Canaria Arena, y sus integrantes han prolongado unos días su estancia en la Isla para promocionar el producto, y seguir sumando seguidores/as.

Un disco editado con Universal Music, Cien mil motivos (2016) y varios singles como Recordando el beso, Caprichosa y su más reciente Mi rumbera, les ha reportado un notable éxito en redes sociales y en los conciertos que han venido ofreciendo en distintos puntos de la geografía española.

Invitados como teloneros de Malú en Madrid ante 15.000 personas; compartieron escenario con Carlos Rivera en Málaga y Cádiz; y con Abraham Mateo, su padrino profesional, que les llevó a varios conciertos, son algunos de los hitos de los que presume este trío que nació como un proyecto entre dos, con Mateo y Arauzo, hasta que Rubén Noel se cruzó en su camino.

"Juan Carlos y yo empezamos como dúo", explica Tony Mateo, y "como grupo llevamos unos cuatro años". Mateo y Arauzo se conocen desde los 14 años cuando coincidieron en el concurso Veo, Veo, que dirigía Teresa Rabal en TVE. "Como dúo queríamos incluir una tercera voz para enriquecer las armonías vocales, comenzamos a buscar por internet, hicimos un casting y conocimos a Rubén", detalla Tony Mateo.

Rubén Noel, al igual que sus compañeros, tiene antecedentes musicales en televisión, en este caso en Operación Triunfo. Estuvo en la sexta edición de OT, en 2008, grabó un disco en solitario, y completó en Madrid su formación musical en composición y piano. "Cuando lo tuve me fui a México, y al regresar, y a punto de comenzar una gira con los compañeros de OT, recibí un mensaje de Tony que me invitaba a incorporarme al grupo; me fui a Cádiz, ese mismo día grabamos dos temas, los subimos a las redes, y a partir de ahí vino todo fluído, conocimos a Jacobo Calderón [productor del disco], nos presentaron a Universal, y nos fichó", explica Noel.

Mi rumbera es el tema estrella de Lérica, y a juzgar por el impacto que ha tenido en redes sociales y en plataformas de streaming, es el que marcará la hoja de ruta a medio plazo.

Juan Carlos Arauzo asegura que " Mi rumbera ha gustado muchísimo y estamos tirando en esa línea, porque en menos de dos meses ya tiene más de dos millones de reproducciones, y en Spotify se ha colocado en el top viral en muchos países como Colombia o Uruguay". El siguiente single "se está cocinando", y poco detalle aporta el grupo sobre cómo sonará, salvo que tendrá una estructura pegadiza como Mi rumbera. Vista la experiencia, "trabajamos en el formato canción, y cuando es buena y a la gente le gusta, se viraliza", apunta Arauzo.

En este sentido, Rubén Noel avanza que el nuevo LP tendrá que esperar "hasta que tengamos más repertorio, porque estamos trabajando en el siguiente single, al que le metimos las voces el otro día con producción desde Miami, y se está barajando la posibilidad de una colaboración internacional, y tenemos claro que haremos temás más movidos que sean el contrapunto a las baladas".

Que no se confunda ni el público ni el mercado sobre lo que representa Lérica. "Desde el principio quisimos dejar claro que no somos un proyectos de boybands, sino una banda de tres músicos jóvenes que componen, somos exigentes, y hacemos música comercial pero no hay nada prefabricado, no somos un producto". El público que les sigue tampoco obedece a un perfil determinado, ya que según cuentan, "no es sólo para quinceañeras, nos sigue igual una niña de 15 años que una mujer de 40".