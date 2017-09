Los examinadores de tráfico prolongan la huelga

Los examinadores de tráfico prolongarán su huelga al mes de octubre y con la misma fórmula que ya llevaron a cabo en septiembre, es decir, para todos los lunes, martes y miércoles del mes, según ha asegurado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez.

El colectivo ha registrado este martes 19 de septiembre la nueva convocatoria, que sumaría 14 días más de paros, porque "todavía" no han obtenido el incremento salarial que piden –de 250 euros–. No obstante, no pierden la esperanza de que la subida se haga efectiva en los próximos PGE 2018, que el Ejecutivo tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros este viernes 22 de septiembre.or su parte, CSIF ha avanzado que cuando concluya la negociación general de los presupuestos, decidirá las actuaciones que se llevarán a cabo "para evitar perjudicar de manera innecesaria a los ciudadanos y a la plantilla de examinadores en huelga". Además, de manera paralela, este sindicato iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios del Congreso.

Asextra también se reúne este martes con distintos grupos para "hacer ver a los políticos la importancia de lo que se está reivindicando" y para tratar de "convencerlos" de que esta reclamación entre en los PGE 2018.

Por otro lado, Jiménez ha informado de que el colectivo no irá a la huelga los jueves y viernes de lo que queda de septiembre, tal y como había pedido CSIF, que había convocado extender los paros para los días 21, 22, 28 y 29 de este mes, porque el plazo de presentación de la convocatoria ha estado fuera de tiempo.



MÁS DE 105.000 EXÁMENES SUSPENDIDOS

Hasta la fecha, se han suspendido unos 105.800 exámenes prácticos de conducir desde que arrancó la huelga a mediados de junio. Este lunes se han suprimido 3.800 y el martes unos 4.000, según fuentes de la DGT. La semana pasada se suspendieron 9.000 pruebas, con una media de 3.000 exámenes sin realizar por cada día de huelga (lunes, martes y miércoles).

El porcentaje de seguimiento de la huelga se sitúa este mes entre el 60% y el 75%, aproximadamente, según datos ofrecidos por la DGT y Asextra, respectivamente. Concretamente, en estos dos últimos días de paros, entre un 66% y un 74% de trabajadores secundaron la huelga el lunes, mientras que este martes, el porcentaje de seguimiento se sitúa entre el 65% y el 72%.