El Gobierno admite la escasez de personal en Protección a la Infancia

La directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Carmen Morales Rodríguez, admitió ayer la escasez de recursos humanos del área para tramitar los expedientes acumulados.

"A nadie se le escapa la falta de personal, pasa en todas las direcciones porque no se convocan las oposiciones, es una situación que viene desde 2009, por la crisis económica no se cubren las bajas o vacantes, no hay convocatorias de empleo público", argumentó Carmen Morales antes de anunciar la reciente incorporación de un jefe de servicio a Protección a la Infancia y la próxima publicación de otra plaza similar en el Boletín Oficial de Canarias. Además, la responsable de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda destacó la aplicación de "planes de choque para intentar agilizar todos los trámites", por ejemplo, mediante la próxima contratación de 7 técnicos auxiliares, 4 en la provincia de Las palmas y 3 en Santa Cruz de Tenerife.

Actualmente, Protección a la Infancia y la Familia tramita la declaración de desamparo de 176 menores, es decir se hallan pendientes de valoración 28 expedientes en la provincia occidental y 148 en la oriental. Mientras Santa Cruz de Tenerife no registra ningún menor pendiente de acogimiento familiar, Las Palmas cuenta con alrededor de 180 expedientes en tramitación, de acuerdo a los datos facilitados por Carmen Morales, que rebajan las cifras denunciadas desde la Asociación de Familias Acogentes de Canarias y organizaciones sindicales como Sepca y Cobas.

A su juicio, en las dos provincias "las realidades son distintas, ya que La Gomera y El Hierro son poblaciones envejecidas y la tasa de natalidad no es la misma que en Fuerteventura y Lanzarote, con una actividad turística que atrae a a muchos jóvenes a trabajar y formar familias". No obstante, Carmen Morales subrayó: "No veo expedientes, veo niños, porque detrás de cada expediente hay un menor y nuestra preocupación es sacar adelante todos esos trámites, nuestro objetivo es que no haya ninguno".