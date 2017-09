El humor y el desparpajo de 'La Jaula de Grillos' llega a Puerto del Rosario

El Auditorio del Palacio de Congresos acoge mañana el musical La Jaula de Grillos. Una versión muy libre de la gran comedia francesa La jaula de las locas, de Jean Poiret. Una nueva oferta cultural que aterriza en la isla majorera y que supone una oportunidad para presenciar una comedia divertida llena de humor y desparpajo.

La obra, se centra en la historia de Alvin y César, una pareja homosexual que regenta un cabaret. Su hijo Josean va a casarse con la hija de un senador ultraconservador. El político decide conocer a la familia de su futuro yerno, y la locura se desata. En el transcurso de la comedia están asegurados los líos al tiempo que la diversión, el humor y la carcajada están presente desde que se levanta el telón. la obra viene precedida de haber logrado grandes éxitos en la Península

En el reparto nos encontramos de protagonistas a José Saiz y Alberto Vázquez. Lina Martínez es la responsable de las coreografías. Y, al frente de la dirección musical, están Fernando Barber y Paco Juáñez.

Más de 200 trajes, alrededor de 60 pelucas y tres escenarios dan vida a esta historia llena de personajes peculiares. Las letras de las canciones están en castellano. La mayoría son originales y han sido adaptadas por Juanan Lucena.

El himno I am what I am de Jerry Herman se mezcla con éxitos de los años ochenta de los Village People, Gloria Estefan o la mismísima Gaynor amenizarán la velada musical.

En esta jaula se interpretan dieciséis números de cabaret muy alocados, plurales y diferentes. Claqué, salsa, baile latino, clásico todo rodeado de un elenco de artistas de primer nivel.

Alberto Vázquez, es el protagonista de la obra. Ha llegado a manifestar que "la gente se divierte y emociona. Lanzamos un mensaje muy humano y envuelto en glamour". Además, añadió que "en Valencia una señora al finalizar la función le dio las gracias. La obra le ayudó a entender lo que estaba viviendo su hijo homosexual".

Con más de 100 representaciones en todo el país La Jaula de Grillos desembarca en el Archipiélago canario. Si bien su debut en esta ocasión se produce mañana en Fuerteventura, el domingo harán los propios en el Teatro Atlántida de Lanzarote. Las entradas todavía están a la venta en www.ecoentradas.com.

La producción de este musical llega a las islas orientales de la mano de Zukoabega Producciones, una empresa que está apostando fuerte por traer grandes producciones a las islas y que está cosechando numerosos éxitos. "La gente so lo pasa genial con los juegos de doble intención. La picaresca y la cuidada puesta en escena de La jaula de Grillos, señalan desde la productora. También, lanzan un mensaje "no dejen de vivir una historia donde el drama, la comedia y el musical van de la mano".