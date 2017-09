El adiós más emotivo de la hermana de Celia Fuentes

La muerte de la 'instagramer' y modelo Celia Fuentes el pasado martes dejó consternada las redes sociales. Se sucedieron un sinfín de mensajes por parte de seguidores y celebritis lamentando el fallecimiento de la joven de 27 años. Sin embargo, el que ha lanzado su hermana Carmen ha sido el más sentido de todos.



Carmen publicó una historia en Instagram lamentando ''haber fallado'' a la modelo en el ''último y más importante momento'' en el que la necesitaba, algo que ''no se perdonará nunca''. Además, subió una imagen a su perfil en la que se pude leer una frase en inglés que rezaba ''que no reaccionara, no significa que no lo notara''. Los usuarios que han comentado en la foto le han mandado ánimos y le han exculpado de cualquier culpa.





Despedida de compañeros

Hoy el cielo tiene una princesa que ilumina más que el sol..... ?????? SIEMPRE estarás con nosotros Celia pic.twitter.com/YnhA6gEQdC — ALESS GIBAJA (@ALESSGIBAJA2) 20 de septiembre de 2017

Otras celebridades e 'influencers' tambien quisieron despedirse de Celia., expresentadora del programa 'Quiero Ser', donde compartieron espacio, también publicó una entrada en su historia de Instagram, mientras que el conocidohizo lo propio en Twitter. La popular 'instagramer'también quiso lanzar un último adiós a la modelo con otro mensaje en su historia de Instagram.