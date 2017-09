Canarias es la comunidad autónoma con el comedor escolar más barato

Los comedores escolares de Canarias son los más baratos de España. Lo concluye la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) en su Estudio sobre comedores escolares y compra próxima, donde recuerda que, según una encuesta propia, en 2016 más de la mitad de las familias utilizaban el comedor escolar de forma diaria (52,55%) frente a un 11,19% que no lo hacían porque no contaban con dicho servicio y otro 4,87% que no lo usaban por motivos económicos.

Después de varios años de subida de precios de los menús escolares, en este nuevo curso que está comenzando se han congelado sus costes en todas las comunidades excepto en Asturias y Murcia, donde han subido, aunque los importes de estas comidas son muy diferentes por regiones y llegan a duplicarse entre unas y otras.

Navarra y Cataluña, con 6,25 y 6,20 euros de precio medio por día respectivamente, son las autonomías con los menús más caros en los colegios, mientras que Canarias (3,30 euros) y Asturias (3,50 euros), además de las ciudades autónomas de Ceuta (3,55 euros) y Melilla (3 euros), son las que tienen un menor coste.

Entre quienes usaban este servicio opcional, el 84,19% afirmaba no tener ayudas y, de este porcentaje, el 24,25% tenía problemas económicos para poder pagarlo. No obstante, casi todas las regiones disponen de ayudas o becas de comedor.

La presidenta de la Ceapa, Leticia Cardenal, ha reclamado, con motivo del inicio del curso escolar, precios más ajustados para los comedores escolares y ha abogado por que los centros escolares vuelvan a tener su propia cocina para preparar sus menús diarios.

Por su lado, el informe Datos y cifras. Curso escolar 2016/17, del Ministerio de Educación, señala que en 2014-15 el 58,1% de los centros públicos ofertaba comedor escolar, el 85,7% de los concertados y el 66% de los privados. Los datos son desiguales por etapas educativas, especialmente en ESO: en la escuela pública solo tienen dicho servicio el 17,6% de los centros, en la privada concertada ese porcentaje sube hasta el 88,9% y en la privada al 92,3 %. Ceapa ha recordado que en seis comunidades descendió el precio del menú diario es sus centros educativos en el curso 2016-17 con relación al anterior: Murcia, Baleares, Castilla y León, Cantabria, Aragón y Andalucía. Por el contrario, se incrementaron los precios en Madrid (1,24 %).