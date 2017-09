Paco Jémez ayuda tras el terremoto en México

Paco Jémez, ex entrenador de la UD Las Palmas y natural de Las Palmas de Gran Canaria, es uno más de los voluntarios que colaboran en las tareas de ayuda a los damnificados por los terremotos de México. Jémez, que lleva dos temporadas como entrenador del Cruz Azul de la capital azteca, ha dado muestras de gran sensibilidad con los que han sufrido la violencia de la naturaleza. La labor del grancanario de nacimiento Paco Jémez, técnico ahora del Cruz Azul del fútbol mexicano, ha lanzado a su equipo desde su llegada y lo ha colocado entre los mejores del país. México no consigue despertar de la pesadilla provocada por el terremoto del pasado martes, que se repitió con menos intensidad el sábado, y que provocó más de 300 víctimas mortales. Y en medio de todo ese sufrimiento, las labores de búsqueda entre los escombros y de reparto de víveres, mantas y útiles de higiene no cesa. Es a esta tarea a la que está dedicado desde entonces Paco Jémez, que también vivió en primera persona el seísmo desde la capital federal, donde reside y trabaja con su equipo.