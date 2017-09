La marcha LGTB del 77

Empar Pineda es lesbiana y feminista. Participó en la primera marcha a favor de los derechos del colectivo LGTB y en contra de La Ley de Seguridad y Rehabilitación Social, dada en Barcelona en 1997. Desde entonces ha luchado intensamente por dar visibilidad a las mujeres en diversos movimientos, y a los gais, lesbianas y transexuales. Hoy, se presenta en Las Palmas de Gran Canaria para dar una charla coloquio sobre estos temas.

Barcelona, ciudad abierta. En ella no hay lugar para el miedo ni la represión, no hay lugar para la violencia ni el odio. Barcelona se ilumina con los colores de la vidriera de la Sagrada Familia, con el olor a mar del barrio de la Barceloneta, con la pintura de sus artistas más jóvenes y con la historia de carteles y pancartas, de gritos y puños al aire, que marca el paseo de Las Ramblas. En 2017, la ciudad condena el terrorismo y la guerra que ha sufrido sin demora el mundo en el siglo XXI. "No tinc por/No tenemos miedo", se leía en la pancarta principal de la marcha del pasado 26 de agosto, en el paseo de Grácia.

Pero 40 años atrás el espíritu guerrero ya existía. Franco había muerto y España se balanceaba entre lo viejo y lo nuevo. Y mientras, una pequeña parte, que ahora no es ni mucho menos "pequeña", se manifestaba contra el terrorismo social que se daba en los años del régimen franquista. "¡Queremos que nos dejen en paz!", gritaba el colectivo LGTB por el paseo de Las Ramblas, ese que ha contemplado grandes momentos de la Historia. "¡No somos maricones, somos transexuales!", "¡amnistía!", rezaban las pancartas que miles de hombres y mujeres sostenían en el caluroso junio de 1977. Los grises siempre a un lado, por si la cosa pudiera descontrolarse. Pero las víctimas de la opresión y el rechazo de los años anteriores pretendían hacer mucho ruido. Un ruido que sigue sonando y, aunque cada vez menos, molestando a muchos en el día de hoy.

Empar Pineda estaba allí, y lo quiere contar. Llega a Las Palmas de Gran Canaria para dar una charla coloquio sobre el aniversario de esta primera manifestación (derivada ahora en el Orgullo Gay), en donde la comunidad LGTB denunciaba los crímenes contra el ser humano que sufrieron muchos de sus integrantes los últimos años del Franquismo. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, posterior a La Ley de Vagos y Maleantes, y que seguía vigente en los primeros años de la transición, también será un tema estrella del coloquio. ¿Por qué? "No somos peligrosos", declaraban los manifestantes de Las Ramblas.

Dedicado a los vagos. A los rufianes y proxenetas, a los que difunden pornografía y, entre muchos otros, a los homosexuales. "Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación", citaba el texto, aprobado para "corregir los defectos del sistema".

"Los condenaban a lo que llamaban granjas agrícolas, donde eran víctimas de las peores atrocidades", relata Pineda. "Los trataban como animales. En esos años se condenó a 5000 personas, entre homosexuales y "travestis", como les decían. No se sabe cuántos se suicidaron, se exiliaron o simplemente ocultaron durante toda su vida su deseo sexual, sólo para evitar esa tortura"

De hecho, una de esas granjas agrícolas de las que habla se encontraba, precisamente, en la Isla de Fuerteventura, en Tefía . "Y era la peor de todas."

A partir de 1977 arranca ese rechazo a la Ley de Peligrosidad Social, y empieza la creación de grupos de frentes de liberación homosexual, al que más tarde, las lesbianas pasarían a formar parte de colectivos feministas. Pineda, referente del movimiento feminista en España y una de las primeras mujeres en declararse públicamente lesbiana, continua con su lucha por dar visibilización del colectivo y por la defensa de las mujeres. "Nos costó mucho acabar con la idea de que la mujer debía tener una posición de sumisión con respecto al varón, pero ese era nuestro objetivo y finalmente lo conseguimos."

Al mando del Movimiento Comunista de Cataluña, y más tarde, cofundadora del Colectivo de Feministas Lesbianas en Madrid vio crecer y progresar, año tras año, la causa por la comunidad LGTB. "Han cambiado muchas cosas", afirma la activista. "Desde el punto de vista social ha sido una evolución muy positiva, que desemboca en la normalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo."

Pineda afirma que todavía queda mucho por hacer, pero está contenta de los avances que, poco a poco y con mucho esfuerzo, han conseguido.

"Comunidades autónomas como Cataluña o Madrid cuentan con leyes antidiscriminatorias, que es una buena demostración de cómo, desde el campo de la política, hay partidos y grupos sociales que responden a esa necesidad de luchar por los derechos y la visibilización del colectivo, y al mismo tiempo llevar a cabo una tarea de educación en la diversidad para que la sociedad no de pasos atrás."

También en la lucha feminista han cambiado muchas cosas. "Me acuerdo que antes, en los medios de comunicación, muchos varones se jactaban de ser machistas y ahora eso es impensable", cuenta Pineda.