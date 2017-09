´La noche europea de los volcanes´ invita a descubrir el patrimonio geológico

La noche europea de los volcanes se celebra por sexto año consecutivo en el municipio de Ingenio. El evento, que en ediciones pasadas tenía lugar en El Burrero, se organizará por primera vez en la Avenida de Carlos V, en El Carrizal, aunque simultáneamente se celebra en distintos municipios de todo el archipiélago canario, y en otras localizaciones de Europa y Cabo Verde.

Se concibe como una oportunidad para hacer llegar a la ciudadanía los valores y orígenes de la tierra, además de los conocimientos científicos que esta aporta.

"Si no se conoce, no se valora. Si no se valora, no se ama", comentó ayer el consejero insular de Medio Ambiente del Cabildo, Miguel Ángel Rodríguez. Por su parte, Juan Díaz, alcalde de Ingenio, hizo pública su satisfacción por la celebración del evento, y asegura que es una buena forma de inculcar a los canarios el amor por su tierra. "Vivimos rodeados de volcanes, pero parece que los canarios están de espaldas a ellos." Se celebrará el 29 de septiembre, coincidiendo como homenaje con La Noche Europa de los Investigadores, y en su programa habrá una larga lista de actividades como las charlas y la realización del 'Café Científico', donde los investigadores y los asistentes podrán hablar de manera más informal. También habrán exposiciones fotográficas y proyecciones de documentales sobre la geología y la vulcanología del archipiélago de otras tierras del mundo. Para amenizar el evento, se realizarán talleres para niños, excursiones y conciertos, entre otras cosas. "El divertimento y el conocimiento deben ir de la mano para adquirir un buen aprendizaje", comentó Díaz.

La noche de los volcanes persigue una mezcla de ciencia, cultura y tradiciones, siempre desde un punto de vista lúdico. Pedro Hernández, del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), asegura que la Isla de Gran Canaria es el mejor laboratorio natural para el estudio de los volcanes.

"Gran Canaria es como un volcán abierto donde se puede investigar y encontrarse con todo tipo de materiales volcánicos", afirma Hernández." La Isla debería explotarse mucho más científicamente y turísticamente, ya que no somos conscientes de la maravilla natural que tenemos." Con la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio, del Cabildo de Gran Canaria y de Involcan, se pretende ofrecer a la ciudadanía una experiencia única y "muy importante para la comunidad educativa, para los jóvenes y vecinos, ya que enseña sobre la tierra y sobre qué es la vulcanología y cómo se previenen estos fenómenos naturales", declaró Chani Ramos, concejala de Parques y Jardines de la Villa de Ingenio.

El evento comenzará a las 18.00 de este viernes con los talleres infantiles, conferencias y conciertos, además del espectáculo de magma por las calles del Carrizal. No será todo. El encuentro continuará con las excursiones que se realizaran sábado y domingo.