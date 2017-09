Humanidades recupera su cafetería tras las protestas de los estudiantes

Bajo el lema Recuperemos el corazón de nuestro campus, cientos de alumnos del Campus del Obelisco de la Universidad de Las Palmas, junto a profesores y personal de Administración y Servicios, se concentraron ayer en el edificio de Humanidades para demandar la apertura de la cafetería, cerrada desde el pasado 1 de junio.

Una protesta que no ha caído en saco roto, dado que el propio rector de la ULPGC, Rafael Robaina, anunció ayer que ya se han iniciado los trámites para que salga a concurso la cafetería, respetando el deseo de la mayoría del alumnado de continuar con el modelo tradicional del citado servicio.

Desde el inicio de las clases, los estudiantes del citado campus han demandado la apertura de la cafetería, "un servicio esencial para nosotros porque es el lugar donde nos reunimos, y todo el mundo no puede permitirse los precios de las cafeterías externas a la Universidad".

La respuesta del equipo de gobierno de la ULPGC fue la de proponer un cambio de modelo, apostando por un servicio asistido, con un espacio de convivencia más amplio, con microondas para las personas que lleven la comida desde casa, minimarket con ensaladas, frutas, máquinas de café atendidas por personal... "Quisimos dar un salto hacia otro modelo de cafetería universitaria más innovador, que no es el de poner máquinas como han querido simplificar, pero se ha hecho una consulta entre los alumnos del Campus del Obelisco y vamos a respetar el deseo mayoritario de seguir con el modelo tradicional de cafetería", indicó Rafael Robaina.

La propuesta de un modelo diferente fue rechazada, a través de una encuesta, por la mayoría de alumnos del citado Campus. "Se nos comunicó que tenían la intención de sustituir la cafetería por máquinas de vending, y como nosotros somos de Humanidades no queremos que se deshumanice este servicio", indicaron ayer.

El rector, que se reunirá hoy con los decanos del Campus del Obelisco para informarles de los pasos que se están dando, reiteró que se va a respetar los deseos de la mayoría. "Me habían llegado muchas quejas durante la campaña sobre ese modelo, y pensé que allí se quería ensayar una cosa distinta. Pero han dicho que quieren una cafetería tradicional, y lo vamos a respetar porque no tengo ningún interés más allá de lo que ellos me digan. Es más, vamos a ir informando de forma puntual de todos los pasos que se vayan dando en este proceso, tanto en la web como a través de carteles en el Campus, para que haya una total transparencia".

Durante la concentración de ayer, los estudiantes también solicitaron la apertura del servicio de reprografía, cerrado desde 2016. Al respecto Robaina indicó que hay un expediente abierto contra la empresa que anteriormente lo explotaba, y están a la espera de la sentencia judicial.