Una mujer se casa consigo misma por amor verdadero

Un vestido blanco con brillantes de Swarovski y velo de tul, una fiesta organizada en un pueblo de Lombardía para 70 familiares con tarta nupcial de cinco pisos incluida y la famosa marcha de Mendelssohn. Todo estaba listo para el sí quiero. Laura Mesi, una entrenadora de fitness de 40 años, es la protagonista del insólito caso.

Es la primera esposa soltera de Italia al contraer matrimonio consigo misma. Hace dos años tomó esa decisión. Según ella "Ha sido un cuento de hadas, soñé con esto. Quería casarme, pero sólo conmigo". La luna de miel fue en Egipto.

Sigue el ejemplo de un hombre de Nápoles que se casó también con él mismo. Para ella fue su final feliz: "Tengo muchos amigos y tengo una gran relación con los hombres. Simplemente, entiendo que estoy bien conmigo misma y esta es mi felicidad y mi logro", explica la novia al diario 'Corriere della Sera'.

Sin embargo, convertirse en la primera novia soltera en Italia no ha sido un camino fácil. Laura cuenta como sus amigos y su familia han insistido en que no lo hiciera. "No he querido aceptar que nada ni nadie me diga que debo hacer con mi vida", declara. Y es que, según la novia soltera, cada uno de nosotros "primero debemos amarnos a nosotros mismos".