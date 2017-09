Hawaii permite la construcción del Telescopio de Treinta Metros

La astrofísica canaria recibió ayer un duro varapalo directamente desde Hawaii. La Junta de Tierras y Recursos Naturales del estado americano autorizó la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en la isla, una decisión que no obstante no termina de cerrar la puerta a las aspiraciones del Observatorio del Roque de Los Muchachos, en La Palma, de acoger la instalación científica.

Las apelaciones de los contrarios al proyecto, en su mayoría nativos hawaianos que consideran sagrada la zona, y algunas de las condiciones expuestas por el juzgado encargado del caso, son algunas de las cuestiones a las que se puede agarrar el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para no perder la esperanza. De hecho, el director del centro científico de las Islas, Rafael Rebolo, siempre ha mantenido una actitud de prudencia dentro de lo dilatado del proceso judicial iniciado por la construcción del TMT.

El Telescopio, que está llamado a ser una de las instalaciones más importantes de la astrofísica en el futuro, es una iniciativa de la Universidad de California y Caltech (instituto de tecnología de la misma localidad), en colaboración con centros de China, Canadá, Japón o India. Cabe destacar que estos países también se han mostrado partidarios de que el TMT acabe en La Palma. El problema es que el sitio elegido, la primera opción, sigue siendo Hawaii.

Hace casi diez años que este proyecto comenzó su andadura en la isla estadounidense aunque la instalación se vio truncada por una fuerte oposición local. La montaña en la que el consorcio pretende la construcción este gigante de la observación del Universo, Mauna Kea, está considerada como un lugar de culto para la población nativa que se opuso al proyecto. Su movilización llegó a paralizar judicialmente el proceso, primero después de que la Corte Suprema detectara errores de forma y después con la defensa de un proceso más abierto.

Este frente en los juzgados abrió hace dos años la puerta a que la infraestructura científica acabara en La Palma. Bajo la diligencia de Rafael Rebolo y el apoyo de las administraciones palmera, canaria y estatal, el IAC logró convencer a los promotores del TMT de que el Observatorio del Roque de Los Muchachos era la alternativa perfecta, hasta tal punto de que recientemente se firmaron los acuerdos entre las entidades participantes para tener adelantada la tramitación y las condiciones de la instalación del telescopio en Canarias.

De esta manera, la mirada estaba puesta en Hawaii, donde el proceso judicial seguía su curso. El pasado verano, el juez encargado del caso, Riki May Amano, emitió un informe de más de 300 páginas tras la que llegaba la peor conclusión posible, puesto que defendía la instalación del potente telescopio en Mauna Kea.

En base a ese documento, Junta de Tierras y Recursos Naturales optó por autorizar la construcción, por cinco votos a favor y dos en contra. La decisión fue celebrada por los responsables del TMT en sus diferentes redes sociales, donde incluso llegaron a comprometerse a "respetar la larga historia y el significado cultural de Mauna Kea para el pueblo hawaiano".

El gobernador de la isla de Hawaii, David Ige, también se ha congratulado a través de su cuenta de Twitter por la decisión adoptada, y señala que Hawai puede acoger el telescopio de forma correcta, con respeto a los valores culturales de los primeros habitantes.

De hecho, en su decisión, la Junta de Tierras determinó que el telescopio "no contaminará las aguas subterráneas, no dañará sitios históricos, no dañará plantas o animales raros, no liberará materiales tóxicos y no dañará el medio ambiente. No cambiará perceptiblemente la apariencia de la cumbre de Mauna Kea de áreas pobladas en la isla de Hawaii".

Eso sí, Amano apeló a algunas condiciones para que se produzca el permiso de construcción en la zona, entre las que destaca la obligatoriedad de desmantelar tres de los 13 telescopios instalados en ese observatorio chileno así como no volver a instalar otra infraestructura, una postura que podría servir a Canarias para defender el observatorio palmero, donde por el momento se garantizaría el resto de instalaciones a la comunidad científica.

A ello se suma que la justicia también va lenta en Hawaii y los grupos contrarios a la iniciativa ya han anunciado su intención de apelar la decisión de la Junta. Así, en declaraciones a Sciencemag.org, la demandante Kealoha Pisciotta aseguró que los miembros del órgano "no deliberaron y no tuvieron en cuenta las evidencias de forma apropiada". En caso de que apelasen, el caso llegará a la Corte Suprema del estado, cuyas resoluciones en el caso han tardado anteriormente meses en llegar.