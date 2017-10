Un cronista infatigable. El grancanario Antonio Cruz Domínguez cumple hoy 60 años de ejercicio en el periodismo, 50 de ellos en las páginas de LA PROVINCIA. Pese a jubilarse en 2003 tras 16 años como redactor jefe, aún continúa como periodista emérito en el centenario diario, donde firmó un obituario esta semana. Hijo Predilecto de Gran Canaria dede 2008 y Adoptivo de Teror desde el pasado año, se reconoce como el decano de los informadores sobre la Virgen del Pino al acumular más de cinco decenios, sin interrupción, en los principales actos en honor de la patrona de la Diócesis de Canarias.

El 1 de octubre de 1967, justo seis decenios atrás, el entonces director del semanario tinerfeño Aire Libre, firmó una credencial para acreditar como corresponsal en la capital oriental a Antonio Cruz Domínguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1939), por lo que hoy cumple sesenta años como periodista. Y todavía en activo, ya que el también Hijo Predilecto de Gran Canaria desde 2008 aún firmó el pasado miércoles en LA PROVINCIA la necrológica del canónigo de la Catedral de Canarias, Vicente Rivero.

"Ya solo escribo obituarios", ríe el ex redactor jefe y actual periodista emérito del histórico diario, donde ejerce el oficio desde el 26 de octubre del 1977. "Mi segunda esposa, porque tuve la desgracia de perder a la primera, me suele preguntar cuándo voy a dejar el periodismo, pero no puedo, es un vicio, si naciera cien veces, cien veces sería periodista", subraya Cruz Domínguez, padre de tres hijos, sobre su irrenunciable vocación profesional.

Ya desde su infancia, el hijo de Antonio Cruz y Ana Domínguez, con cinco hermanas mayores, se inclinó por el periodismo a causa de la cercanía del domicilio familiar a la sede de la publicación Falange, en la capitalina calle Venegas. "Me encantaba el olor a tinta de la imprenta", recuerda de aquellos tiempos Antonio Cruz, que antes de la acreditación para el deportivo Aire Libre comenzó su trayectoria informativa con colaboraciones en Radio Juventud de Canarias.

"En los casi diarios acercamientos a las puertas del periódico, me preguntó un señor: 'Te veo mucho por aquí, ¿te gustaría ser periodista?' A mi contestación afirmativa siguió la invitación de introducirme entre aquellos talleres con hombres vestidos de monos azules y manos manchadas de tintas y grasas. Lo más impresionante para mí fue comprobar cómo quedaban impresas aquellas letras y fotografías", redactó Antonio Cruz en su solicitud de ingreso en la Escuela Oficial de Periodismo en Madrid durante 1967.

"¿¡Para morirte de hambre!?"

Después de fundar y editar un número de La Voz de Tercero con varios compañeros y escuchar el augurio profesional de un profesor en el Colegio Viera y Clavijo ("Crucito, tú ganarás dinero escribiendo"), sin embargo, la vocación periodística se topó con la oposición familiar. ¿Vas a hacer Periodismo? ¿¡Para qué, para morirte de hambre!? ¡Ni se te ocurra! Además, ¿qué vas a hacer tú con 16 años solo en Madrid?", zanjó su madre, ya viuda por entonces, así que Cruz Domínguez ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, con un paréntesis en el Seminario Diocesano de Canarias, sin abandonar sus colaboraciones voluntarias en varios medios de comunicación.

Nunca terminó la carrera jurídica, pero finalmente se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y comenzó la tesis doctoral El periódico LA PROVINCIA de Las Palma de Gran Canaria y su aportación a la historia del periodismo en las islas Canarias, entre los años 1911 y 1993, un trabajo académico inconcluso que sirvió para publicar después tres libros sobre la centenaria cabecera. No en vano, Cruz Domínguez trabajó para el mismo diario durante 50 años, de 1967 a 2003, gracias una casual tropiezo con un colega.

"Me encontré en el bar Murga a Pepe [José Antonio] Alemán, que entonces estaba en el Diario de Las Palmas, y me dijo que había vacante un puesto de corrector en LA PROVINCIA, pero el consejero delegado, Tomás Grande Pulido, me metió en el periódico como redactor de sucesos", relata Antonio Cruz. Sin embargo, no fue el destino laboral por mucho tiempo, porque "un redactor de deportes se cogió una borrachera y, como tenía la experiencia de Radio Juventud y Aire Libre, me ofrecí al director, Juan Francisco Sardaña, para cubrir un partido importante, así que estuve ahí unos años, pero pasé por todas las secciones y todo el tiempo éramos una auténtica piña", apunta el ex jefe de sección regional de la publicación, área donde más tiempo ejerció antes de desempeñar el cargo de redactor jefe durante 16 años.

En su opinión, "uno de los acontecimientos más importantes, uno de los grandes hitos, fue la manifestación por la Universidad, un tema en el que LA PROVINCIA se volcó como nadie, se puso al frente y, afortunadamente, salió adelante". También recuerda la entrevista a doble página con el doctor Severo Ochoa, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959, y su encuentro con Aristóteles Onassis y Jacqueline Kennedy Onassis: "Lo conquisté por Jacqueline, porque se le soltó de la correa el perrito que traía, yo lo cogí y le hice una carantoña, se quedó tan contenta que él permitió que fuera el único periodista que paseara y hablara con ellos".

Y, por supuesto, también destacan sus 54 años ininterrumpidos, desde 1965 hasta la actualidad, de informaciones en prensa, radio y televisión sobre los principales actos religiosos en honor de la Virgen del Pino, "influencia de la etapa en el seminario". Decano de los periodistas isleños desplazados al municipio mariano, Antonio Cruz ostenta los títulos de cronista oficial de la patrona de la Diócesis de Canarias y, desde el pasado año, de Hijo Adoptivo de la Villa de Teror, idéntico reconocimiento que recibió de la Real Ciudad de Gáldar en 2014.

Pregonero en las fiestas mayores de casi todos los municipios grancanarios, Cruz Domínguez siempre trabajó en la isla, salvo unos meses en 1990 como director de La Opinión de Zamora. "La mala suerte fue que mi madre se cayó y se partió la cadera a los 83 años, así que me volví para acá, pero fue una experiencia muy bonita", rememora el miembro de número de la Sociedad Científica El Museo Canario o de la Asociación Española de Informadores y Periodistas Católicos.

A sus 78 años, Antonio Cruz considera que "la técnica ha deshumanizado las redacciones, antiguamente, el contacto era más cercano, tenías que ir a buscar la historia para elaborar la información, ahora hay un montón de fuentes. Trabajé en los comienzos del internet, pero me gustaba más el otro periodismo. Así como Ortega y Gasset decía: 'Yo soy yo y mis circunstancias", ahora se debería decir: 'Yo soy yo y mi pantalla", argumenta el ex colaborador del tinerfeño El Día, el madrileño ABC y su revista Blanco y Negro o el venezolano Diario de Occidente.

No obstante, Antonio Cruz Domínguez pronostica que "el periódico de papel no desaparecerá nunca, mientras haya papel, quizá vaya hacia un estilo más interpretativo porque ahora la noticia directa llega hasta por WhatsApp". Y el apellido Cruz continuará entonces ligado al periodismo canario, ya que su hijo Juan Francisco, dirige la sección de deportes en la emisora radiofónica Cope Las Palmas, pero aún leerán algunos artículos más en LA PROVINCIA al patriarca de la familia periodística.