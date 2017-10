Tom Petty, a punto de fallecer

El carismático roquero estadounidense Tom Petty, de 66 años, se encuentra en estado crítico y se espera que su fallecimiento sea "inminente". El cantante sufrió en la noche del domingo un ataque cardíaco en su casa de Malibú, a 50 kilómetros al oeste de Los Ángeles (EEUU), según informó la cadena CBS citando fuentes policiales.

Petty fue conectado a sistemas de soporte vital, pero la familia ha dado orden de que no se le practiquen maniobras de reanimación, según informa TMZ, por lo que no tienen esperanzas en su recuperación.

El portal especializado en noticias de famosos indicó previamente que el músico se encontraba inconsciente y sin respirar cuando fue encontrado el domingo, pero los servicios de emergencia lograron que recuperara el pulso y lo trasladaron al hospital UCLA de Santa Mónica.

Las fuentes de TMZ aseguraron que Petty fue conectado a sistemas de soporte vital, aunque posteriormente el portal aseguró que el músico no presentaba actividad cerebral y que se había decidido retirarle dichos mecanismos.

Posteriormente, la Polícial de Los Ángeles confirmó el fallecimiento del autor de American Girl. Información falsa que desmintió TMZ.

Finalmente, la Policía de Los Ángeles rectificó y aseguró no tener datos sobre la muerte del roquero estadounidense."El Departamento de Policía de Los Ángeles no tiene información sobre la muerte del cantante Tom Petty. Informaciones iniciales fueron involuntariamente proporcionadas a algunas fuentes mediáticas", dijo en su cuenta de Twitter después de que medios como CBS citaran a la Policía al informar del fallecimiento del artista.

Persona del Año

Petty, de 66 años, era una figura fundamental del rock estadounidense gracias a discos como Tom Petty & the Heartbreakers (1976), Damn the Torpedoes (1979), Full Moon Fever (1989) o Wildflowers (1994). Con una discografía junto a los Hearbreakers que suma trece referencias -la última Hypnotic Eye, de 2014- y tres álbumes en soliario registrados entre 1989 y 2006, Petty es un considerado un artista de leyenda. Su despegue y fama le llegó con los primeros discos en la segunda mitada de los setenta, y quedan canciones suyas del calibre de American Girl, Refugee, Free Fallin y Mary Jane's Last Dance.

Entre otros triunfos profesionales, hay que subrayar que Tom Petty participó entre 1988 y 1990, con dos discos de por medio, en el proyecto Traveling Wilburys, junto a George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Bob Dylan y Jim Keltner.

El artista recibió este año el galardón Persona del Año de la Academia de la Grabación, como parte de los actos previos a los premios Grammy. Petty estuvo de gira durante 2017 con un tour con el que celebraba los 40 años de carrera.