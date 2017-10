Anastacia edita el disco ´Evolution´ tras tres años de lucha contra el cáncer

Anastacia, la cantante norteamericana que alcanzó la fama con su éxito Left Outside Alone, presenta su séptimo disco Evolution, después de tres años sin lanzar álbum en los que ha luchado en dos ocasiones contra el cáncer. "Cuando me diagnosticaron cáncer pensé que la palabra en sí daba mucho miedo pero decidí fijarme en la parte de can (poder) para superarlo", relata la artista.

Su último trabajo es un disco, repleto de "poder" y "fuerza", que vuelve a "la Anastacia que todo el mundo recuerda. Hay una esencia en Evolution de lo que yo era como artista y que está más presente en mi tercer disco Anastacia, entonces fue como re-evolucionar hacia lo que yo era como artista", afirma la cantante. El álbum recuerda a una Anastacia, "diferente", que no era muy "femenina" sino que era más como una "chica rock", una "mezcla entre Janis Joplin, Tina Turner y Pink pero con un poco de Britney Spears".