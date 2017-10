La ULPGC estudia la "pasión" por las matemáticas

La investigadora del Departamento de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Zuleica Ruiz, junto a su Director de Tesis Jaime León González Vélez, han realizado un trabajo de investigación en el que analizan la relación entre el énfasis que hace el profesor en la utilidad de los contenidos de clase y la pasión, motivación y rendimiento de sus alumnos en la asignatura de matemáticas, variables hasta entonces no exploradas.



El trabajo se ha publicado en una revista de investigación con el título "Passion for math: Relationships between teacher emphasis on the usefulness of class contents, motivation, and grades" (En español: Pasión hacia las matemáticas: la relación entre el énfasis del profesor en la utilidad de los contenidos de clase, la motivación y el rendimiento") y en el mismo han intentado responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿Perciben los estudiantes la pasión y la motivación intrínseca como constructos diferentes? ¿Predice la pasión las notas de matemáticas?, ¿La relación entre pasión y notas de matemáticas está mediada por la motivación intrínseca hacia el aprendizaje? y ¿El énfasis del profesor en la utilidad de los contenidos de clase predice la pasión de los alumnos?



En el estudio participaron 1.171 estudiantes de 82 clases de 9 Institutos de Educación Secundaria de Las Palmas de Gran Canaria, con una edad media de 15.23 años. Tras analizar los datos a través de análisis factoriales multinivel confirmatorios y probando diferentes modelos de ecuaciones estructurales, los resultados mostraron evidencias que permiten a los investigadores confirmar las hipótesis inicialmente planteadas.



Así, se ha podido confirmar: que los estudiantes perciben la pasión y la motivación intrínseca hacia el aprendizaje como constructos diferentes; que la pasión predice las notas de matemáticas; que la relación entre pasión y notas de matemáticas está mediada por la motivación intrínseca hacia el aprendizaje; y que el énfasis del profesor en la utilidad de los contenidos de clase predice la pasión de los alumnos.



En este sentido, a través de este estudio se aporta nueva información sobre variables relacionadas con la pasión en el contexto educativo que hasta entonces no habían sido exploradas. Por un lado, la pasión de los alumnos está relacionada con su motivación intrínseca hacia el aprendizaje y con un mayor rendimiento en las matemáticas. Por otro lado, han encontrado que una estrategia concreta y específica de los profesores, como explicar la utilidad de los contenidos de clase, predice la pasión de los alumnos en la asignatura de matemáticas.



Así, a partir de estos resultados, se podría recomendar a los profesores que una buena manera de fomentar la pasión en sus alumnos podría ser enfatizar la utilidad y la relevancia de los contenidos de clase, sugiriendo para ello diferentes tipos de actividades a la hora de explicar un nuevo tema, utilizando diferentes ejemplos que puedan ser de interés para el alumnado, ampliando las explicaciones de clase con temas que puedan ser cercanos o de interés para los alumnos, o buscando, entre otros, aplicaciones prácticas de lo que se está dando en clase. Evidentemente, estos resultados y recomendaciones estarían sujetos a la necesidad de una mayor investigación en este ámbito y a la realización de futuros estudios longitudinales o experimentales.

El trabajo se encuentra publicado en la revista Contemporary Educational Psychology. Esta revista está en el número 9 de 58 (Q1) en el ranking internacional JCR (Journl Citation Reports) y se encuentra entre las más seguidas a nivel internacional en la categoría Educational Psychology.