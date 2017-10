Arte y diseño unidos en una sala

La Bridal Collection 2017 arrancó ayer en el Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria con la presentación de las creaciones de las diseñadoras Ogadenia Díaz, Bello Co y Elena Rubio. En el evento, que se prolongará hasta el domingo, participarán un total de 17 firmas de moda de diferentes islas, de las cuales 13 pertenecen a Moda Cálida. Esta pasarela constituye un referente para las ceremonias importantes y cuenta con el respaldo del Cabildo, que ha destinado un presupuesto de 70.000 euros para su celebración. Se trata de una oportunidad para que los creadores promocionen las últimas tendencias.

La elegancia y la sofisticación fueron de la mano durante la tarde de ayer en el desfile Bridal Collection 2017, que acoge el Museo Néstor de la capital grancanaria hasta el domingo 7 de octubre. En él participan 17 firmas de moda, 13 de las cuáles pertenecen al programa de Moda Cálida -que celebra su vigésimo aniversario- y exhibirán sus mejores propuestas para bodas y ceremonias. Ayer, inauguraron el evento las diseñadoras Ogadenia Díaz, Bello Co y Elena Rubio.

Un sinfín de variedades de estilos para todos los gustos llenaron de color el ambiente. Diferentes diseños para novias, madrinas e invitadas desfilaron por la pasarela exhibiendo las mejores inspiraciones de las creadoras para escoger la mejor opción en las citas más importantes. La colección de Ogadenia Díaz destacó por la presencia de colores que emanan de la paleta de tonalidades propias de la naturaleza y del desierto, así como por la apuesta por deslumbrantes pedrerías que resaltaban, aún más, la belleza de los vestidos. Para la diseñadora -que presentó 28 modelos- este evento "es un apoyo por parte del Cabildo para reforzar nuestro trabajo". "Se trata", añadió, "de un respaldo muy importante, puesto que nosotros estamos acostumbrados a ver tiendas multimarcas, que llegan a Canarias, aterrizan y venden sus vestidos, y lo que queremos hacer los diseñadores es apostar por novias únicas. Sin duda, es una gran oportunidad para que se conozca nuestro trabajo". Por lo que respecta a las características más destacadas de la colección que muestra la joven diseñadora en esta edición, Díaz se ha centrado en hacer gala del nombre de su marca. "En esta ocasión he querido resaltar más que nunca el nombre de la firma, que significa felicidad, por lo que me he inspirado en el mundo mozárabe, la mezcla árabe y andaluza. Esto se debe a que este año me he casado y mi marido es libanés, por lo que he querido fusionar las dos culturas en mis creaciones", indicó.

Por su parte, los diseños de Ana Bello, cuya marca comercial es Bello Co, destacaron por una colección más centrada en vestidos de cocktail, bajo el nombre On my Self', y que contaba con 15 modelos. He querido mostrar vestidos de fiesta, mucha variedad de vestidos de cóctel, y este año, por primera vez, me he animado a introducir uno de novia", expresó. En cuanto a las características de sus diseños, predominaron los tules, los bordados y los colores pasteles, "aunque, realmente, no tengo predilección por ningún color en concreto, pero más allá de los pasteles, tiene protagonismo también el negro, ya que es un color que sirve para cualquier ocasión", confesó.

Por último, la colección de Elena Rubio estuvo marcada por la muestra de vestidos más ligeros en los que la seda, los bordados y los encajes, cobraron protagonismo y dotaban a las creaciones de originalidad y elegancia.

Por su parte Minerva Alonso,la consejera del áea de Industria, Comercio yArtesanía, que estuvo presente en el evento, indicó que el Cabildo ha invertido 70.000 euros para la celebración de Bridal Collectión. Además, resaltó la importancia de la pasarela. "La plataforma de Gran Canaria Moda Cálida es muy importante para la producción y comercialización a nivel regional, incluso nacional, y aunar aquí a diseñadores de distintas islas Canarias es un paso importante para nosotros y para ellos", destacó. "La Escuela de Gran Canaria Moda Cálida apuesta por los jóvenes talentos. Este año estarán el sábado desfilando junto al alumnado de la Escuela de Arte y Diseño y también junto al IES de La Minilla", adelantó Alonso.

Con respecto a la opinión que le merece volver a celebrar el evento en el Museo Néstor, la concejala aseguró que "es una tendencia". "Gente muy importante en este sector están uniendo moda y arte en espacios culturales. Estamos ante un museo maravilloso y agradezco la prediposición del Ayuntamiento y del propio director del museo para que esto sea una realidad. Es un honor", concluyó.